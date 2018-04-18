Мудрость и опыт: как одеваться женщинам за 40

С возрастом меняется не только внешность человека, но и его восприятие самого себя. " В 40 лет жизнь только начинается", - говорила главная героиня культового советского фильма "Москва слезам не верит" и, естественно, во многом она была права.

Когда женщине исполняется условных 40 лет - она начинает новый этап своей жизни. Мудрость лет уже не позволяет делать глупости, мир стал восприниматься совсем иначе, и наконец-то появилось время на себя любимую. Создать идеальный образ с учетом возраста и модных тенденций для тех, кому за 40 - нелегко, но если учесть советы экспертов, вы станете настоящей иконой стиля. "Обозреватель" предлагает подборку модных советов для женщин "за 40", которые помогут создать действительно идеальный образ.

Чтобы выглядеть красиво и эффектно, придерживайтесь нескольких простых правил:

Не впадайте в крайности

Не копируйте подростков и не уподобляйтесь пожилым женщинам: взрослым дамам можно носить и рваные джинсы, и футболки с рисунками. Только следите, чтобы порезов на штанах было в меру, а с футболки всех не приветствовал мультяшный герой. Не стоит облачаться и в балахоны из бабушкиного сундука. Помните, вы молодая женщина, в самом расцвете сил. Попробуйте найти свою золотую середину. Примерьте классические вещи, разбавляя их всевозможными неформальными элементами.

Носите только комфортную одежду

Юные девушки ради того, чтобы выглядеть как героиня киноромана, щеголяют на высоких каблуках и терпят неимоверную боль в ногах. Становясь старше, начинайте ценить комфорт и удобство. Даже на свидание выбирайте обувь с невысоким каблучком и платья, которые не зажимают вас в тиски. Женщинам за 40 нужно обращать внимание на одежду, которая не будет доставлять дискомфорта. Каблуки – умеренные, устойчивые, удобные. Платья – универсальные, которые хорошо смотрятся на любой фигуре. Если действовать по такому принципу, это не помешает выглядеть стильно.

Не увлекайтесь украшениями

Огромные и бесформенные браслеты, серьги, бусы – уже не для вас. Обратите внимание на более изящные аксессуары, которые способны подчеркнуть ваш статус, элегантность и утонченность.

Смените V-вырез на "лодочку"

40-летний возраст – это не приговор, но вы уже и не девочка с эластичной кожей и упругим бюстом. На взрослой женщине V-образные вырезы смотрятся вульгарно. Есть и другие модные и сексуальные вырезы, например, "лодочка" - круглый, от плеча до плеча.

Найдите свое "миди"

Каждому типу женской фигуры подходят юбки разной длины. Что хорошо смотрится на стройных женщинах, абсолютно не подходит пышкам. Однако, есть золотое правило: "длина юбки должна быть на 5 см ниже уровня колен". Такую длину могут носить все.

Приобретайте только качественную одежду

В этом вопросе жизненный опыт - лучший советник. Взрослой женщине не стоит доказывать, что лучше приобрести 2-3 качественные вещи, чем кучу дешевой одежды, которая завтра же разлезется по швам. Возраст – это не наказание, а ваше преимущество в контексте моды. Вы способны идеально сочетать в себе сдержанность, сексуальность и природный магнетизм,

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