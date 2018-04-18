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Мудрость и опыт: как одеваться женщинам за 40

1.4тЧитать новость на украинском

С возрастом меняется не только внешность человека, но и его восприятие самого себя. " В 40 лет жизнь только начинается", - говорила главная героиня культового советского фильма "Москва слезам не верит" и, естественно, во многом она была права.

Когда женщине исполняется условных 40 лет - она начинает новый этап своей жизни. Мудрость лет уже не позволяет делать глупости, мир стал восприниматься совсем иначе, и наконец-то появилось время на себя любимую. Создать идеальный образ с учетом возраста и модных тенденций для тех, кому за 40 - нелегко, но если учесть советы экспертов, вы станете настоящей иконой стиля. "Обозреватель" предлагает подборку модных советов для женщин "за 40", которые помогут создать действительно идеальный образ.

Чтобы выглядеть красиво и эффектно, придерживайтесь нескольких простых правил:

Не впадайте в крайности

Не копируйте подростков и не уподобляйтесь пожилым женщинам: взрослым дамам можно носить и рваные джинсы, и футболки с рисунками. Только следите, чтобы порезов на штанах было в меру, а с футболки всех не приветствовал мультяшный герой. Не стоит облачаться и в балахоны из бабушкиного сундука. Помните, вы молодая женщина, в самом расцвете сил. Попробуйте найти свою золотую середину. Примерьте классические вещи, разбавляя их всевозможными неформальными элементами.

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Носите только комфортную одежду

Юные девушки ради того, чтобы выглядеть как героиня киноромана, щеголяют на высоких каблуках и терпят неимоверную боль в ногах. Становясь старше, начинайте ценить комфорт и удобство. Даже на свидание выбирайте обувь с невысоким каблучком и платья, которые не зажимают вас в тиски. Женщинам за 40 нужно обращать внимание на одежду, которая не будет доставлять дискомфорта. Каблуки – умеренные, устойчивые, удобные. Платья – универсальные, которые хорошо смотрятся на любой фигуре. Если действовать по такому принципу, это не помешает выглядеть стильно.

Не увлекайтесь украшениями

Огромные и бесформенные браслеты, серьги, бусы – уже не для вас. Обратите внимание на более изящные аксессуары, которые способны подчеркнуть ваш статус, элегантность и утонченность.

Смените V-вырез на "лодочку"

40-летний возраст – это не приговор, но вы уже и не девочка с эластичной кожей и упругим бюстом. На взрослой женщине V-образные вырезы смотрятся вульгарно. Есть и другие модные и сексуальные вырезы, например, "лодочка" - круглый, от плеча до плеча.

Найдите свое "миди"

Каждому типу женской фигуры подходят юбки разной длины. Что хорошо смотрится на стройных женщинах, абсолютно не подходит пышкам. Однако, есть золотое правило: "длина юбки должна быть на 5 см ниже уровня колен". Такую длину могут носить все.

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Приобретайте только качественную одежду

В этом вопросе жизненный опыт - лучший советник. Взрослой женщине не стоит доказывать, что лучше приобрести 2-3 качественные вещи, чем кучу дешевой одежды, которая завтра же разлезется по швам. Возраст – это не наказание, а ваше преимущество в контексте моды. Вы способны идеально сочетать в себе сдержанность, сексуальность и природный магнетизм,

Ранее "Обозреватель" публиковал советы о том, как правильно носить длинные юбки на примере культовых звезд.

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