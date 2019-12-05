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5 декабря • обновлено в 21:14
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Могилевская ошеломила поклонников стройной фигурой в откровенном наряде

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Популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская ошеломила поклонников откровенным нарядом.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию фотографий, на которых демонстрирует роскошную фигуру на съемках "Ночь суперхитов".

Так, на фото Могилевская позировала в откровенном платье с пайетками, в котором полностью оголены стройные ноги. Образ дополнила черная заколка. По рукам с плеч спускались цепочки, а пальцы на одной руке украшали перстни.

Наталья Могилевская в откровенном наряде

Наталья Могилевская в откровенном наряде

instagram/nataliya_mogilevskaya

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У поклонников не было слов, чтобы выразить восхищение артисткой. В комментариях написали, что она выглядает потрясающе.

Наталья Могилевская - соблазнительный образ

Наталья Могилевская - соблазнительный образ

instagram/nataliya_mogilevskaya

"Просто красавица", "Все крутые, но первая – это секс и огонь! Этот взгляд. Жаркие фото, очень жаркие", – написали в сети.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская

instagram/nataliya_mogilevskaya

Могилевская ошеломила поклонников стройной фигурой в откровенном наряде
Могилевская ошеломила поклонников стройной фигурой в откровенном наряде
Могилевская ошеломила поклонников стройной фигурой в откровенном наряде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Могилевская сделала откровенное заявление о своей личной жизни. Артистка заявила, что влюбленна и состоит в отношениях.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Наталья Могилевская
Место
Украина
Теги
Мода фотосессия фотографии
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Фффу бля
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