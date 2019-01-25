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Модный показ в Давосе: украинский дизайнер одела мировых лидеров в вышиванки

1.3тЧитать материал на украинском

24 января в "Украинском Доме" в Давосе прошел первый модный показ на Международном экономическом форуме за все годы его существования. Украинский дизайнер Юлия Магдич презентовала представителям мировой политики и бизнеса свои стильные платья-вышиванки.

Так, ее творения примерили: посол США по глобальным правам женщин Мелани Вевир, министр обороны Латвии, глава "Украинского дома" в Давосе Алекса Чопивски, а также инвестор Виктория Тигипко.

В качестве моделей в показе принимали участие волонтеры, представительницы украинской диаспоры и даже журналистки. Девушки дефилировали под самую популярную в мире украинскую композицию — "Щедрик" Николая Леонтовича.

Модный показ в Давосе: украинский дизайнер одела мировых лидеров в вышиванки
Модный показ в Давосе: украинский дизайнер одела мировых лидеров в вышиванки
Модный показ в Давосе: украинский дизайнер одела мировых лидеров в вышиванки
Модный показ в Давосе: украинский дизайнер одела мировых лидеров в вышиванки
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"Наш показ — это эко-манифест. Мы призываем производить меньше, но лучше. Ведь вышиванку, в противовес fast-fashion, вы можете передавать из поколения в поколение — и она никогда не утратит свою актуальность", — заявила Юлия.

Модный показ в Давосе: украинский дизайнер одела мировых лидеров в вышиванки
Модный показ в Давосе: украинский дизайнер одела мировых лидеров в вышиванки

Также отметим, что специально к Давосу Юлия разработала новый аксессуар — шелковые этно платки с петрикивской росписью.

Модный показ в Давосе: украинский дизайнер одела мировых лидеров в вышиванки
Модный показ в Давосе: украинский дизайнер одела мировых лидеров в вышиванки

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице Ливана Бейруте прошел первый показ мод от украинских дизайнеров. Мероприятие состоялось по инициативе посольства Украины в Ливане, при содействии "L.I.P.S. Management" и "Designers and Brands".

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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Михайлов Александр, мы "гражлан" расеи регулярно пиздим в еблище! на то они и "гражлане"...
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
а где ванючие кацапы в засцанных касаваротках? ах да, лишнехромосомные изгои сидят тихо у себя за новым железным занавесом! красота!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Не понял, каких мировых лидеров она одела? Обоз, что ты несешь????
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