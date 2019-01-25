Модный показ в Давосе: украинский дизайнер одела мировых лидеров в вышиванки

24 января в "Украинском Доме" в Давосе прошел первый модный показ на Международном экономическом форуме за все годы его существования. Украинский дизайнер Юлия Магдич презентовала представителям мировой политики и бизнеса свои стильные платья-вышиванки.

Так, ее творения примерили: посол США по глобальным правам женщин Мелани Вевир, министр обороны Латвии, глава "Украинского дома" в Давосе Алекса Чопивски, а также инвестор Виктория Тигипко.

В качестве моделей в показе принимали участие волонтеры, представительницы украинской диаспоры и даже журналистки. Девушки дефилировали под самую популярную в мире украинскую композицию — "Щедрик" Николая Леонтовича.

"Наш показ — это эко-манифест. Мы призываем производить меньше, но лучше. Ведь вышиванку, в противовес fast-fashion, вы можете передавать из поколения в поколение — и она никогда не утратит свою актуальность", — заявила Юлия.

Также отметим, что специально к Давосу Юлия разработала новый аксессуар — шелковые этно платки с петрикивской росписью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице Ливана Бейруте прошел первый показ мод от украинских дизайнеров. Мероприятие состоялось по инициативе посольства Украины в Ливане, при содействии "L.I.P.S. Management" и "Designers and Brands".

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