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Модный конфуз Меган Маркл: герцогиню уличили в неряшливости

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Жену принца Гарри, герцогиню Сассекскую Меган Маркл, обвинили в неряшливости.

Как сообщает Daily Mail, эксперты моды обратили внимание, что герцогиня нередко выходит на публику в очень мятой одежде. В качестве примера издание привело один из последних выходов Маркл, а именно — посещение благотворительной организации Smart Works, которая предлагает безработным женщинам помощь с трудоустройством. Так, в тот день ее бежевое пальто было сильно измято.

Модный конфуз Меган Маркл: герцогиню уличили в неряшливости

Меган Маркл

Фото: Daily Mail

Модный конфуз Меган Маркл: герцогиню уличили в неряшливости

Меган Маркл

Фото: Daily Mail

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Опять бросили: с Меган Маркл произошла новая неприятность

По мнению бывшего креативного директора люксового бренда Mulberry, модельера Скотта Хеншолла, "модные провалы" герцогини связаны с неверным выбором ткани, из которой шьются ее костюмы.

Модный конфуз Меган Маркл: герцогиню уличили в неряшливости

Меган Маркл

Фото: Daily Mail

"Во время любого королевского визита хочется выглядеть безукоризненно, но это невозможно, если на тебе одежда, которая может легко помяться", — отметил Хеншолл.

Модный конфуз Меган Маркл: герцогиню уличили в неряшливости

Меган Маркл

Фото: Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии подсчитали стоимость гардероба герцогини Сассекской Меган Маркл. Отмечается, что за 2018 год принцесса потратила на одежду и аксессуары приблизительно миллион фунтов стерлингов (около 34,5 млн гривен).

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Персона
Меган Маркл
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