Модные вещи на осень 2020: назван базовый гардероб

Сентябрь 2020 года выдался теплым. Но вскоре украинцев ожидает похолодание, поэтому самое время подготовить базовый гардероб на осень.

OBOZREVATEL рассказывает, какие вещи должны в нем присутствовать.

Джинсы

Следует выбирать прямые модели с завышенной талией. Актуальны темно-синий, светло-серый, графитовый, голубой цвета. При этом стоит учесть, что кружево, блестки, бисер давно вышли из моды.

В моде прямые джинсы с завышенной талией Фото: Pinterest

Свитер

Обратите внимание на однотонные модели свободной лаконичной формы. Выбирайте цвета, который идут именно вам.

Ботинки

Массивные берцы можно использовать в любом образе – они всегда будут смотреться стильно. Кроме того, они удобны и не дадут ногам замерзнуть холодной осенью.

Берцы – стильный элемент базового осеннего гардероба Фото: obuv.expert

Пальто

Актуальные модели – оверсайз, честерфилд, кромби, тренчкот. Если есть возможность – можно обзавестись сразу парой моделей.

Рюкзак

Миниатюрные модели рюкзаков можно сочетать с одеждой разных стилей, это сделает ваш образ слегка непринужденным.

Стильный небольшой рюкзачок можно сочетать с одеждой разных стилей Фото: pix-feed.com

Худи

В тренде – яркие худи оверсайз. Такая вещь сделает образ стильным и молодежным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан посоветовал, как стильно одеваться осенью 2020 года.