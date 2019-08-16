Модные тренды осени 2019: какие брюки выбрать

Модные дизайнеры в рамках показов своих коллекций осень-зима 2019/2020 продемонстрировали, какие брюки будут актуальными в этом сезоне.

На главных подиумах мира были представлены модели и цвета на любой вкус и фигуру. Остается лишь правильно подобрать нужный тип штанов, которые будут отлично сидеть, а вы будете в тренде. OBOZREVATEL сделал подборку самых актуальных фасонов брюк, которые будут в моде осенью и зимой.

Кожаные брюки

Sally LaPointe / Tom Ford Vogue

Уже не первый сезон любительницы неформальных и экстравагантных образов могут со спокойной совестью дефилировать по улицам в облегающих или широких кожаных брюках разных цветов. В этом сезоне стоит обратить внимание на оттенок нежной мяты, беж, и конечно же черный.

Классика

Fendi / Alexandre Vauthier Vogue

Есть одно заветное правило: классика никогда не выйдет из моды. Это может быть однотонный костюм с контрастной блузкой или майкой, а также брюки в сочетании с блейзером, кардиганом, массивным вязаным свитером. Но перед выходом на улицу в классических брюках обязательно нужно окинуть себя критическим взглядом. Если образ напоминает строгую учительницу или консьержа, нужно срочно поменять какой-то из элементов одежды.

Атлас

Tom Ford прет-а-порте ELLE

Этот вариант отлично подойдет тем, кому надоела обыденность, и хочется устроить себе праздник перед походом в офис, на прогулку или на официальное мероприятие. В этом сезоне актуальны атласные брюки свободного кроя, которые будут отлично смотреться с летящей блузкой, заправленной внутрь, или джемпером. Главное, подобрать по фигуре и не забывать о каблуках.

Клетка

Christian Dior / Chanel pinterest

Для любительниц разноцветных принтов есть отличная новость: брюки в клетку будут весьма кстати в осенне-зимнем гардеробе. Черный / белый, красный / черный, тартан, шахматная клетка, "гусиная лапка" – огромное разнообразие вариантов под любой тип фигуры.

Широкие брюки

Chloé / Brandon Maxwell pinterest

Отличный вариант для тех, кто любит суперкомфорт. И если в 00-х дизайнеры игрались со струящими тканями, то в этом сезоне можно найти, что угодно. И чем шире, тем лучше. Не стоит забывать, что это весьма нестандартный элемент одежды, потому нужно грамотно подобрать верх. Лучше всего под широкие брюки подходит объемный верх, однако женщинам невысокого роста такой вариант не рекомендуется. Также неплохо смотрится блузка или свободная рубашка, заправленная внутрь, майка или футболка.

Бархат

Giorgio Armani Vogue

Бархатные брюки отважится носить далеко не каждая, а зря. Если правильно подобрать по фигуре крой, они станут отличной заменой тому же атласу или классике, а образ будет выглядеть женственно и нарядно. Прелесть бархатных брюк заключается в том, что можно импровизировать с комплектом. Их можно носить с оксфордами, ботфортами, туфлями и даже определенного тона кедами, если позволяет крой. А верх может украшать как кожанка, так и пиджак, атласный топ / блузка. Главное, чтобы гармонично смотрелось по фактуре и сочеталось по цвету.

Галифе и "бананы"

Галифе - Alberta Ferretti / Giorgio Armani Vogue

"Бананы" Ganni / Isabel Marant Vogue

Эти две модели также нельзя пропустить, ведь на модных показах они мелькали чуть ли ни у каждого дизайнера. Это может быть праздничный, официальный вариант, а также милитари. Галифе дизайнеры советуют заправлять в сапоги или ботфорты. "Бананы" можно носить с туфлями и ботильонами. При чем в моду вернулась джинсовая модель.

Завышенная талия

Alberta Ferretti / Chanel Vogue

Брюки такого фасона идеально подойдут девушкам, переживающим за длину ног. При чем широкие или узкие – дело вкуса. Они отлично смотрятся в комплекте с туфлями на каблуке, водолазками, майками, блузками, пиджаками, жакетами – с чем угодно.

Укороченные брюки

Кюлоты и палаццо уже не первый сезон пользуются огромной популярностью в мире моды, хотя эта модель подойдет далеко не каждой, ведь из-за длины и ширины брючин визуально укорачиваются ноги.

Кюлоти (слева) - палаццо (справа) Vogue

Дизайнеры на осень-зиму предложили более демократичный вариант – длина 7/8. В зависимости от кроя, такие брюки можно носить с грубыми ботинками, кедами / кроссовками, полусапожками, ботильонами, балетками, лоферами – в общем с любой обувью, которая будет органично с ними сочетаться.

7/8 - Christian Dior / Hermes Vogue

Как сообщал OBOZREVATEL, лидирующую позицию среди принтов сезона осень-зима занимает клетка, которая использовалась дизайнерами в различных вариациях. Также среди главных "рисунков" были замечены: элегантная "гусиная лапка", классический шотландский тартан, лаконичный принт "принц Уэльский".

Также ранее были представлены несколько вариантов тренчей, которые будут актуальны этой осенью, и топ-5 вещей в базовом гардеробе, без которых не обойтись.

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