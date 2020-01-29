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29 января • обновлено в 14:23
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Модные тренды 2020: как и с чем носить водолазку, чтобы выглядеть превосходно

1.5т
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Украинский стилист Ольга Нагорная рассказала, с чем совместить базовую водолазку, чтобы получить модный образ и быть в тренде в начале 2020-го года.

Так, подробностями она поделилась в эфире программы "Ранок з Україною". По словам Нагорной, для первого трендового образа подойдет обычная рубашка, которую стоит надевать поверх водолазки.

"Если надеваете водолазку с рубашкой, то лучше ее выбирать размером оверсайз – чтобы она была более массивная, широкая и казалась немного грубой. Также можно отдать предпочтение интересным принтам, но при этом гольф и брюки должны быть однотонными", – прокомментировала стилист.

Модные тренды 2020: как и с чем носить водолазку, чтобы выглядеть превосходно
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Противовесом рубашки является костюм. Именно такая комбинация была названа Нагорной, как второй трендовый образ.

"Мы все привыкли носить такой комплект: пиджак и брюки под классическую рубашку или под футболку, что создает более повседневный – сasual стиль. Но на смену этому приходит водолазка, ведь такое сочетание выглядит очень стильно. Ну и конечно, лучше подвязать жакет пояском в тон из такой же ткани", – отметила Нагорная.

Модные тренды 2020: как и с чем носить водолазку, чтобы выглядеть превосходно

Фото: instagram/skitzyou

Кроме того, стилист добавила, что в этом году модные и всевозможные комбинезоны, которые отлично будут смотреться в тандеме с водолазкой. Однако Нагорная отметила: лучше, чтобы они отличались по цветам.

"В комбинезонах с оригинальными вырезами, например, V-образными или квадратными, очень акцентируется внимание за счет других цветов, поэтому лучше все же, чтобы комбинезон и водолазка отличались по цветам", – заявила Ольга.

Модные тренды 2020: как и с чем носить водолазку, чтобы выглядеть превосходно

Фото: ohfashion.ru

И четвертый стильный костюм – моно-образ. Причем, по словам стилиста, это может быть не только костюм, а и, например, джинсы с водолазкой.

"Следует подобрать все одного тона и одного цвета. В 2020 мы выбираем такие цвета, как: оливковый, нюдовый, бордовый, песочного оттенка", – подытожила Нагорная.

Модные тренды 2020: как и с чем носить водолазку, чтобы выглядеть превосходно

Фото: 101oblik.ru

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Автор
Кристина Долматова
Теги
Стиль Мода
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