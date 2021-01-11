Модные свитера зимы 2021: топ-5 трендовых моделей

Теплый и уютный вязаный свитер – лучший способ согреться этой зимой. Также это универсальный предмет гардероба, который можно сочетать с любыми вещами.

В 2021 году в моде будут свитера на молнии, а также укороченные модели. Подробней о них – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Свитер на молнии

Свитер с застежкой молнией актуален всегда, поскольку этот предмет гардероба находится вне модных тенденций. Его можно сочетать с брюками-джоггерами или "бананами". Не менее эффектными будут сочетания с кожаными брюками, юбками-карандаш и платьями.

Свитер на молнии Instagram Sonia Dhillon

Свитер на молнии Instagram Emma Rose

Свитер на молнии pinterest.com

Укороченный свитер

Если вы хотите выглядеть стильно и привлекательно зимой, тогда вам стоит примерить укороченный свитер. Завершите образ, добавив джинсы с высокой талией или юбкой-карандаш. Что касается обуви – дополните свой наряд ботинками на каблуке.

Укороченный свитер pinterest.com

Укороченный свитер pinterest.com

Укороченный свитер Instagram Brittany Xavier

Удлиненный оверсайз-свитер

Удлиненный оверсайз-свитер смотрится невероятно стильно с высокими сапогами или грубыми ботинками. Его можно носить как платье, или же в сочетании с кожаными штанами. Дополнить образ можно дутой курткой или же утепленной косухой.

Удлиненный оверсайз-свитер Instagram Elsa Hosk

Удлиненный оверсайз-свитер beautylooks.ru

Удлиненный оверсайз-свитер modina.com.ua

Свитер с принтом

Стильный образ получится создать на базе однотонного свитера с необычным принтом. Наиболее трендовыми рисунками на свитерах, стали геометрические варианты, гусиная лапка и модели с анималистическими принтами, такими как зебра, леопард и коровий принт. Такие модели невероятно стильно смотрятся с брюками или юбками.

Свитер с принтом es.shein.com

Свитер с принтом aliexpress.com

Свитер с квадратным вырезом

Еще одна трендовая модель – это свитер с квадратным вырезом, который элегантно открывает ключицы. Такие модели могут быть как с объемными рукавами фонариками, так и с длинным, приталенным рукавом.

Свитер с квадратным вырезом pinterest.com

Свитер с квадратным вырезом zara.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие юбки стоит носить зимой 2020-2021, чтобы выглядеть стильно. Так, он посоветовал, какой крой, принт и материал выбрать.