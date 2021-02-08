Модные сумки 2021: стилист назвала трендовые варианты

София Ковнир Мода 09:27, 8.02.2021 Обновлено: 10:10, 8.02.2021

Стилист Екатерина Полякова рассказала, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. По ее словам, основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.

Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram. Если вы хотите добавить в свой сумочный гардероб что-то свежее, присмотритесь к подобным моделям и деталям.

  • Минимализм

Лаконичные сумки с четкой геометрией остаются на пике популярности. Интересные небольшие детали вроде узелков добавляют изюминку.

Минимализм на сумках
Instagram Екатерины Поляковой

  • Драпировка

Активная драпировка или несколько аккуратных складок на сумке сейчас очень актуальны. Ручка может быть как простой, так и тоже в складку.

Драпировка на сумках
Instagram Екатерины Поляковой

  • Хобо

Актуальны хобо и жесткой формы, и более мягкой. Размер варьируется от совсем небольшого до внушительного. Кожа гладкая или с фактурой.

Хобо
Instagram Екатерины Поляковой

  • Цепи

Цепи на сумках из металла, пластика будут выглядеть очень красиво. Выбирайте тонкие или массивные варианты. Они давно в тренде и не теряют своей актуальности на сегодняшний день.

Цепи на сумках
Instagram Екатерины Поляковой

  • Багет

Сумки формы багет также продолжают быть очень популярными. Появляются новые необычные формы и сохраняется эстетика 90-х.

Багет
Instagram Екатерины Поляковой

  • Бахрома

Бахрома сейчас встречается чуть ли не везде, на сумках в том числе. Это может быть как сумка из кожи, так и плетеная вещь (и не только летом).

Бахрома
Instagram Екатерины Поляковой

  • Объем

Мягкие объемные сумки из нейлона, меховые, кожаные за счет своего удобства продолжают оставаться в трендах. Также они выглядят аккуратно при небольшом росте.

Объемные сумки
Instagram Екатерины Поляковой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года.

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