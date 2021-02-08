Модные сумки 2021: стилист назвала трендовые варианты

Стилист Екатерина Полякова рассказала, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. По ее словам, основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.

Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram. Если вы хотите добавить в свой сумочный гардероб что-то свежее, присмотритесь к подобным моделям и деталям.

Минимализм

Лаконичные сумки с четкой геометрией остаются на пике популярности. Интересные небольшие детали вроде узелков добавляют изюминку.

Минимализм на сумках Instagram Екатерины Поляковой

Драпировка

Активная драпировка или несколько аккуратных складок на сумке сейчас очень актуальны. Ручка может быть как простой, так и тоже в складку.

Драпировка на сумках Instagram Екатерины Поляковой

Хобо

Актуальны хобо и жесткой формы, и более мягкой. Размер варьируется от совсем небольшого до внушительного. Кожа гладкая или с фактурой.

Хобо Instagram Екатерины Поляковой

Цепи

Цепи на сумках из металла, пластика будут выглядеть очень красиво. Выбирайте тонкие или массивные варианты. Они давно в тренде и не теряют своей актуальности на сегодняшний день.

Цепи на сумках Instagram Екатерины Поляковой

Багет

Сумки формы багет также продолжают быть очень популярными. Появляются новые необычные формы и сохраняется эстетика 90-х.

Багет Instagram Екатерины Поляковой

Бахрома

Бахрома сейчас встречается чуть ли не везде, на сумках в том числе. Это может быть как сумка из кожи, так и плетеная вещь (и не только летом).

Бахрома Instagram Екатерины Поляковой

Объем

Мягкие объемные сумки из нейлона, меховые, кожаные за счет своего удобства продолжают оставаться в трендах. Также они выглядят аккуратно при небольшом росте.

Объемные сумки Instagram Екатерины Поляковой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года.