Модные сумки 2021: стилист назвала трендовые варианты
Стилист Екатерина Полякова рассказала, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. По ее словам, основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.
Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram. Если вы хотите добавить в свой сумочный гардероб что-то свежее, присмотритесь к подобным моделям и деталям.
- Минимализм
Лаконичные сумки с четкой геометрией остаются на пике популярности. Интересные небольшие детали вроде узелков добавляют изюминку.
- Драпировка
Активная драпировка или несколько аккуратных складок на сумке сейчас очень актуальны. Ручка может быть как простой, так и тоже в складку.
- Хобо
Актуальны хобо и жесткой формы, и более мягкой. Размер варьируется от совсем небольшого до внушительного. Кожа гладкая или с фактурой.
- Цепи
Цепи на сумках из металла, пластика будут выглядеть очень красиво. Выбирайте тонкие или массивные варианты. Они давно в тренде и не теряют своей актуальности на сегодняшний день.
- Багет
Сумки формы багет также продолжают быть очень популярными. Появляются новые необычные формы и сохраняется эстетика 90-х.
- Бахрома
Бахрома сейчас встречается чуть ли не везде, на сумках в том числе. Это может быть как сумка из кожи, так и плетеная вещь (и не только летом).
- Объем
Мягкие объемные сумки из нейлона, меховые, кожаные за счет своего удобства продолжают оставаться в трендах. Также они выглядят аккуратно при небольшом росте.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года.