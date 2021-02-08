Модные сумки 2021: стилист назвала трендовые варианты

Стилист Екатерина Полякова рассказала, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. По ее словам, основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.

Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram. Если вы хотите добавить в свой сумочный гардероб что-то свежее, присмотритесь к подобным моделям и деталям.

Минимализм

Лаконичные сумки с четкой геометрией остаются на пике популярности. Интересные небольшие детали вроде узелков добавляют изюминку.

Драпировка

Активная драпировка или несколько аккуратных складок на сумке сейчас очень актуальны. Ручка может быть как простой, так и тоже в складку.

Хобо

Актуальны хобо и жесткой формы, и более мягкой. Размер варьируется от совсем небольшого до внушительного. Кожа гладкая или с фактурой.

Цепи

Цепи на сумках из металла, пластика будут выглядеть очень красиво. Выбирайте тонкие или массивные варианты. Они давно в тренде и не теряют своей актуальности на сегодняшний день.

Багет

Сумки формы багет также продолжают быть очень популярными. Появляются новые необычные формы и сохраняется эстетика 90-х.

Бахрома

Бахрома сейчас встречается чуть ли не везде, на сумках в том числе. Это может быть как сумка из кожи, так и плетеная вещь (и не только летом).

Объем

Мягкие объемные сумки из нейлона, меховые, кожаные за счет своего удобства продолжают оставаться в трендах. Также они выглядят аккуратно при небольшом росте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года.