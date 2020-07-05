Какие шорты модные летом 2020: главные тренды
Самыми актуальными летом 2020 года являются трикотажные, джинсовые, белые шорты, шорты в стиле сафари, костюмные варианты и экстремально короткие шорты.
Эти фасоны включили в свои последние коллекции модные дизайнеры, сообщает Vogue.ua.
Трикотажные шорты
Удобные трикотажные шорты не стесняют движений, в них легко можно провести летний день. Экстремально короткие модели подойдут обладательницам длинных стройных ног.
Сафари
Летом 2020 года стиль сафари пользуется особой популярностью. Дело в том, что дизайнеры в этом сезоне вдохновились непринужденным стилем путешественников. Стоит обратить внимание на шорты из натуральных тканей, практичные хлопковые, льняные модели с высокой талией.
Джинсовые шорты
Джинсовые шорты уже несколько лет остаются практичным и базовым элементом гардероба. В сезоне лето-2020 дизайнеры показывают новые стилистические решения и модели.
Белые шорты
Летом белый цвет традиционно выходит на первый план. И шорты не являются исключением. Так, в 2020 году стоит обратить внимание на расслабленные модели или, к примеру, смелые мини-шорты из белого денима.
Костюмные шорты
Элегантные шорты брючного кроя – одна из самых трендовых моделей лета 2020. Такая вещь хороша для офиса и легка в носке.
Микрошорты
Экстремально короткие модели также хороши для повседневного дресс-кода. Главное – носить их с объемным и закрытым верхом.
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