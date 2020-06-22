Модные шляпы, кепи и панамы на лето 2020: главные тренды

Алина Мельник Мода 03:49, 22.06.2020

Головные уборы летом не только призваны защитить от солнца, но и являются важным элементом образа.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с трендами в моде на шляпы, кепи и панамы, которые не оставят равнодушными наших стильных читательниц.

Панамы

В последние годы панама стала одним из самых трендовых летних аксессуаров. В 2020 году в тренде рыбацкие панамы, огромные широкополые, панамы из мягких тканей и даже классические дачные в цветочек.

Панама в клетку от Elie Tahar
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Панама Lanvin
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Кружевная панама от Giambattista Valli
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"Рыбацкие" панамы
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Шляпы

Соломенная шляпа, классическая широкополая или кружевная одинаково хороши как для пляжа, так и для города. Смело носите с романтичными платьями, шортами, рубашками.

Шляпка Christian Dior
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Шляпа Christian Dior
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Шляпа Chanel
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Шляпы на лето 2020
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Кепи

В 2020 году в тренде самые разные фасоны кепи – от винтажных в стиле 60-х до спортивных сетчатых: подбирайте модель под свой стиль.

Кепи от Prada
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Кепи от Stella McCartney
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Кепи Rokh
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, с чем носить босоножки на танкетке: пять идей на каждый день.

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