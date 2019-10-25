Модные пуховики на зиму 2020: топ-5 стильных вариантов

В холодное время года уютный пуховик – лучшее решение. Этот предмет гардероба, согреет с приходом морозов и одновременно поддержит последние модные тренды.

Нарочитый объем, асимметрия, яркие цвета, стеганая сдержанность, футуристический блеск металла, утрированно большие воротники, кожаные модели – все это показали дизайнеры в новом сезоне, пишет Vogue.ua.

Яркие цвета

Дизайнеры представили пуховые пальто и куртки всех цветов радуги – от элегантных ярко-розовых моделей с поясом на талии Chanel до мятных стеганых пальто-халатов Balenciaga.

RICK OWENS vogue.ua

Dries Van Noten осень-зима 2019/2020 vogue.ua

Металлик

Металлизированные текстуры, отсвечивающие благородным блеском золота, серебра и бронзы, в новом сезоне возглавят вишлисты всех модниц.

ENKI IENKI vogue.ua

IENKI IENKI осень-зима 2019/2020 vogue.ua

Пуховики-пальто

Для девушек, которые предпочитают элегантные и женственные силуэты, тоже найдется выход этой зимой. Так, дизайнеры экспериментировали с силуэтами и придумали новый вариант пуховика – зимнее пуховое пальто с поясом на талии.

NORMA KAMALI vogue.ua

Salvatore Ferragamo осень-зима 2019/2020 vogue.ua

Объемные воротники

Дутые пуховые куртки с объемными воротниками уже не первый сезон становятся объектом фантазии многих дизайнеров. В новом сезоне не стоит бояться комбинировать женственные юбки и элегантные платья с короткими спортивными куртками.

MARQUES'ALMEIDA vogue.ua

A.W.A.K.E. MODE осень-зима 2019/2020 vogue.ua

Кожаные модели

Кожаные пуховики в новом сезоне актуальны в любом цвете и виде.

NANUSHKA vogue.ua

Salvatore Ferragamo осень-зима 2019/2020 vogue.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, этой осенью дизайнеры со всего мира радуют своими коллекциями девушек с абсолютно разными вкусами. В тренды выбились вещи, как минималистичные и сдержанные, так и яркие и необычные.

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