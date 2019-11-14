Модные платья зимы 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Зима 2019-2020 — время максимальной женственности. Это значит, пора прикупить пару-тройку новых модных платьев. Ведь они помогут сделать ваш образ стильным и утонченным.

OBOZREVATEL предлагает подборку трендовых платьев на зиму 2019-2020.

Кожаное платье

Ультрамодными в зимнем сезоне будут кожаные платья. Вы можете выбрать женственный вариант, который максимально подчеркнет все изгибы тела, либо отдать предпочтение более свободному крою. Отметим, что самыми модными оттенками кожаных платьев будут черный, белый, горчичный и коричневые тона.

Фото: vogue.ua

Фото: fashion-woman.com

Фото: fashion-woman.com

Бархатное платье

Бархатные платья стали настоящим трендом грядущей зимы. Ведь помимо того, что они создают поистине стильный и роскошный образ, с их помощью можно еще подчеркнуть женственность и сексуальность фигуры. Отметим, что цвет платья можно выбирать любой, красиво будет смотреться как трендовый горчичный или фиолетовый, так и более спокойные оттенки — изумрудный, темно-синий, черный.

Фото: womenshealth.su

Фото: womenshealth.su

Фото: zhenskie-melochi.ru/

Вязяное платье

Маст-хэвом зимы, как и всегда, остались вязаные платья. Они сочетают в себе стиль, практичность и изысканную легкость.

Фото: womenshealth.su

Фото: womenshealth.su

Фото: 1001sovety.ru

Платье с пайетками

Праздники зимы стоит встречать в суперблестящих "дискотечных" платьях, усыпанных миллионом пайеток. Нарядиться можно как в эффектное мини, так и сдержанное миди. Самые выигрышные цвета: золотой, серебряный, разные оттенки металлика, глубокий изумруд, иссиня-черный, бордо.

Фото: modnaya.org

Фото: modnaya.org

Фото: modnaya.org

Платье-водолазка

Также очень популярным зимой 2019-2020 будет приталенное трикотажное платье с высокой горловиной. Его стоит выбирать в спокойных оттенках: черный, беж и нежные пастельные тона.

Фото: differed.ru

Фото: differed.ru

Фото: mylitta.ru

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку из самой красивой, стильной и теплой верхней одежды на зиму 2019-2020.

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