Модные платья осени 2019: подборка трендовых нарядов

В осенний период есть желание облачиться в темные практичные брючки и теплый свитер. Однако не следует забывать о платьях.

Ведь они помогут сделать ваш образ стильным и ярким. OBOZREVATEL предлагает подборку трендовых платьев на осень 2019 года.

Платье-водолазка

Ультрамодным осенью 2019 года будет приталенное трикотажное платье с высокой горловиной. Такой фасон идеально подчеркнет женственные линии и придаст элегантности повседневному образу. Отметим, что цвет платья можно выбирать любой, красиво будет смотреться трендовый беж и нежные пастельные тона.

Фото: newladyday.ru

Фото: mylitta.ru

Фото: mylitta.ru

Кожаное платье

Также очень популярным осенью будет платье из эко-кожи черного, бежевого, горчичного цветов или оттенков коричневой палитры. Отметим, что кожаное платье сделает ваш образ незабываемым.

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Фото: mashroom.am

Платье с воланами и рюшами

Оборки, воланы, рюши превратят любое строгое платье в женственное и романтичное. Эти декоративные элементы стали одним из самых горячих трендов осени 2019 года.

Фото: mylitta.ru

Фото: mylitta.ru

Фото: pix-feed.com

Платье-жакет

Хоть и не новинка, но очень трендовая модель платья в виде удлиненного жакета продолжает лидировать в осеннем сезоне. Самыми модными оттенками платья-жакета будут белый и черный тона.

Фото: nemodno.com

Фото: nemodno.com

Фото: nemodno.com

Вязаное платье

Маст-хэвом осени, как и всегда, остались вязаные платья. Они сочетают в себе стиль, практичность и изысканную легкость.

Фото: 1001sovety.ru

Фото: 1001sovety.ru

Фото: 1001sovety.ru

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку трендовой обуви на осень 2019, которая подойдет под любой образ и сделает его незабываемым.

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