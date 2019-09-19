Модные платья осени 2019: подборка трендовых нарядов

В осенний период есть желание облачиться в темные практичные брючки и теплый свитер. Однако не следует забывать о платьях.
Ведь они помогут сделать ваш образ стильным и ярким. OBOZREVATEL предлагает подборку трендовых платьев на осень 2019 года.
Платье-водолазка
Ультрамодным осенью 2019 года будет приталенное трикотажное платье с высокой горловиной. Такой фасон идеально подчеркнет женственные линии и придаст элегантности повседневному образу. Отметим, что цвет платья можно выбирать любой, красиво будет смотреться трендовый беж и нежные пастельные тона.
Фото: newladyday.ru
Фото: mylitta.ru
Фото: mylitta.ru
Кожаное платье
Также очень популярным осенью будет платье из эко-кожи черного, бежевого, горчичного цветов или оттенков коричневой палитры. Отметим, что кожаное платье сделает ваш образ незабываемым.
Фото: vogue.ua
Фото: vogue.ua
Фото: mashroom.am
Платье с воланами и рюшами
Оборки, воланы, рюши превратят любое строгое платье в женственное и романтичное. Эти декоративные элементы стали одним из самых горячих трендов осени 2019 года.
Фото: mylitta.ru
Фото: mylitta.ru
Фото: pix-feed.com
Платье-жакет
Хоть и не новинка, но очень трендовая модель платья в виде удлиненного жакета продолжает лидировать в осеннем сезоне. Самыми модными оттенками платья-жакета будут белый и черный тона.
Фото: nemodno.com
Фото: nemodno.com
Фото: nemodno.com
Вязаное платье
Маст-хэвом осени, как и всегда, остались вязаные платья. Они сочетают в себе стиль, практичность и изысканную легкость.
Фото: 1001sovety.ru
Фото: 1001sovety.ru
Фото: 1001sovety.ru
Ранее OBOZREVATEL сделал подборку трендовой обуви на осень 2019, которая подойдет под любой образ и сделает его незабываемым.
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