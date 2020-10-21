Модные пальто 2020/2021: названы пять лучших вариантов сезона осень-зима

Объемные, кожаные, а также классические двубортные пальто стали популярными в сезоне осень-зима 2020/2021.

Так, сейчас в трендах также долгая женственная, затянутая ремнями, верхняя одежда. О модных пальто, на которые стоит обратить внимание, пишет издание Milan Style Guide (фото смотрите ниже).

Длинное черное пальто

Оно прекрасно сочетается со всем. Его можно дополнить как джинсами и красивым пуловером, так и легким шелковым платьем или юбкой миди.

Длинное черное пальто. milanstyleguide.com

Объемное пальто

Одним из самых распространенных силуэтов модных пальто в 2020 году остается объемный оверсайз и широкие плечи. Осенью такую верхнюю одежду модно носить открытой и свободной, но так же затянув с поясом на талии.

Объемное пальто стало трендом осени 2020. milanstyleguide.com

Кожаное пальто

Идеально будет смотреться любой вариант такой верхней одежды: под ремень в форме роскошного тренча, объемные или приталенные. Но особенно среди всех выделяются пальто из лакированной блестящей кожи.

Кожаное пальто стало трендом осени 2020. milanstyleguide.com

Классическое двубортное пальто

Такая модель будет служить вам не один год. Женские вариации на классические пальто, особенно двубортные, уже достаточно долго держатся в списке главных трендов холодного сезона.

Классическое двубортное пальто. milanstyleguide.com

Кейп

Эта модель считается классикой. Она всегда выглядит эффектно и изысканно. В 2020 году многие дизайнеры представили кейп. Например, бренд Celine с их помощью создал на подиуме непринужденную винтажную буржуазную атмосферу.

Бренд Celine. milanstyleguide.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модный дом Bottega Veneta представил интерпретацию байкерских ботинок в коллекции "Осень-зима 2020/2021", которые получили название Tire Boots.