Модные пальто 2020/2021: названы пять лучших вариантов сезона осень-зима

Объемные, кожаные, а также классические двубортные пальто стали популярными в сезоне осень-зима 2020/2021.

Так, сейчас в трендах также долгая женственная, затянутая ремнями, верхняя одежда. О модных пальто, на которые стоит обратить внимание, пишет издание Milan Style Guide (фото смотрите ниже).

Длинное черное пальто

Оно прекрасно сочетается со всем. Его можно дополнить как джинсами и красивым пуловером, так и легким шелковым платьем или юбкой миди.

Объемное пальто

Одним из самых распространенных силуэтов модных пальто в 2020 году остается объемный оверсайз и широкие плечи. Осенью такую верхнюю одежду модно носить открытой и свободной, но так же затянув с поясом на талии.

Кожаное пальто

Идеально будет смотреться любой вариант такой верхней одежды: под ремень в форме роскошного тренча, объемные или приталенные. Но особенно среди всех выделяются пальто из лакированной блестящей кожи.

Классическое двубортное пальто

Такая модель будет служить вам не один год. Женские вариации на классические пальто, особенно двубортные, уже достаточно долго держатся в списке главных трендов холодного сезона.

Кейп

Эта модель считается классикой. Она всегда выглядит эффектно и изысканно. В 2020 году многие дизайнеры представили кейп. Например, бренд Celine с их помощью создал на подиуме непринужденную винтажную буржуазную атмосферу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модный дом Bottega Veneta представил интерпретацию байкерских ботинок в коллекции "Осень-зима 2020/2021", которые получили название Tire Boots.