Модные ошибки, которые совершают женщины с широкими бедрами: что не надо носить

Скрыть широкие бедра может каждая женщина – для этого лишь нужно правильно подобрать одежду. Однако зачастую модницы не знаю, как эффектно подавать свои особенности и допускают модные ошибки, которые портят их внешний вид.

В связи с этим "Рамблер" рассказал, какая одежда точно не украсит обладательниц пышных форм. А также отметил, какую правильно носить.

Плотная фактура в области бедер

Брюки из тяжелого материала вроде вельвета, грубого денима и твида зрительно увеличивают бедра и делают их рыхлыми. Поэтому эксперты советуют выбирать женщинам прямые брюки из костюмной ткани в вертикальную полоску.

источник – yapokupayu.ru

А-образная юбка

Прямая широкая юбка также визуально полнит и увеличивает бедра. Поэтому обладательницам крупных форм стоит обратить внимание на юбки с асимметричным подолом.

источник – yapokupayu.ru

Джинсы скинни

Скинни подчеркивают контраст между достаточно стройными ногами и широкими бедрами. Зрительно сузить бедра помогут: классические брюки или джинсы расклешенные от колена.

источник – yapokupayu.ru

Декоративные элементы в области бедер

Блеск, стразы, декор и вышивка привлекают внимание к большим бедрам. Эксперты отмечают, что замаскировать проблемную зону можно с помощью однотонные брюк или юбок без декоративных элементов.

источник – yapokupayu.ru

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