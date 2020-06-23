Модные ошибки, которые совершают женщины с широкими бедрами: что не надо носить
Скрыть широкие бедра может каждая женщина – для этого лишь нужно правильно подобрать одежду. Однако зачастую модницы не знаю, как эффектно подавать свои особенности и допускают модные ошибки, которые портят их внешний вид.
В связи с этим "Рамблер" рассказал, какая одежда точно не украсит обладательниц пышных форм. А также отметил, какую правильно носить.
Плотная фактура в области бедер
Брюки из тяжелого материала вроде вельвета, грубого денима и твида зрительно увеличивают бедра и делают их рыхлыми. Поэтому эксперты советуют выбирать женщинам прямые брюки из костюмной ткани в вертикальную полоску.
источник – yapokupayu.ru
А-образная юбка
Прямая широкая юбка также визуально полнит и увеличивает бедра. Поэтому обладательницам крупных форм стоит обратить внимание на юбки с асимметричным подолом.
источник – yapokupayu.ru
Джинсы скинни
Скинни подчеркивают контраст между достаточно стройными ногами и широкими бедрами. Зрительно сузить бедра помогут: классические брюки или джинсы расклешенные от колена.
источник – yapokupayu.ru
Декоративные элементы в области бедер
Блеск, стразы, декор и вышивка привлекают внимание к большим бедрам. Эксперты отмечают, что замаскировать проблемную зону можно с помощью однотонные брюк или юбок без декоративных элементов.
источник – yapokupayu.ru
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