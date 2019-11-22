Модные ошибки, которые подчеркивают недостатки фигуры: что не надо носить

Независимо от тип фигуры, все недостатки возможно скрыть с помощью одежды, если понимать, как работают те или иные коррекционные техники.

О том, какие модные ошибки совершают девушки с пышными бедрами пишет "Cosmopolitan".

Неправильная посадка

Если природа одарила пышными бедрами, то идеальная посадка — на талии. Заниженные брюки и джинсы подчеркнут объем и привлечет дополнительное внимание. Выбирайте модели с высокой посадкой и свободные в бедрах: карроты, бананы, клеш.

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Скинни не утягивают!

Существует миф среди женщин, что узкие джинсы способны "подтянуть" фигуру и сделать бедра визуально стройнее. К сожалению, это не так. Плотно прилегающая ткань подчеркнет лишнее и ноги будут смотреться тоненькими, а тело — непропорциональным.

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Куртка до середины бедра

Модели такой длины визуально режут силуэт, нарушая пропорции тела. В результате ножки кажутся короче, а бедра — шире.

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Декоративные элементы

Любой дополнительный декор в области бедер добавит объема.

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Сапоги ниже колена

Чтобы бедра казались стройнее, необходимо вытянуть силуэт и обеспечивать плавный переход от верха к низу, а сапоги которые заканчиваются до колена - "режут" силуэт.

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Ранее OBOZREVATEL сообщил, от какой верхней одежды нужно избавиться зимой, поскольку это не модно.

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