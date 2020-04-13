Модные очки 2020: как быть в тренде
Солнцезащитные очки можно носить даже во время карантина: в них можно эффектно выйти в ближайший супермаркет или делать ироничные фото.
О самых модных очках сезона весна-лето 2020 пишет Vogue.ua.
Привет из 1970-х
Квадратные очки, которые закрывают половину лица, появились в коллекциях весна-лето 2020 вместе с очередным витком популярности стиля 1970-х.
Полная защита
Очки, которые защищают глаза не только спереди, но и по бокам, неожиданно стали не только модным аксессуаром, но и очень практичным.
Розовые очки
Особую популярность будут иметь очки с розовыми линзами.
Цепи
В сезоне весна-лето 2020 такие очки можно увидеть в коллекциях Gucci, Stella McCartney и Fendi.
Маска
Очки, напоминающие маску, которые были чрезвычайно популярны в 2000-х также вернулись на подиумы.
Геометрия
Дизайнеры предлагают больше сфокусироваться не на декоре, а на форме. В весенне-летних коллекциях они показали множество вариантов.
Авиаторы
Вечные авиаторы не теряют своих позиций. Каноническое исполнение этой модели показал Эди Слиман в коллекции Celine весна-лето 2020.
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