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13 апреля • обновлено в 11:06
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Модные очки 2020: как быть в тренде

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Солнцезащитные очки можно носить даже во время карантина: в них можно эффектно выйти в ближайший супермаркет или делать ироничные фото.

О самых модных очках сезона весна-лето 2020 пишет Vogue.ua.

Модные очки 2020: как быть в тренде

Привет из 1970-х

Квадратные очки, которые закрывают половину лица, появились в коллекциях весна-лето 2020 вместе с очередным витком популярности стиля 1970-х.

Модные очки 2020: как быть в тренде

Полная защита

Очки, которые защищают глаза не только спереди, но и по бокам, неожиданно стали не только модным аксессуаром, но и очень практичным.

Модные очки 2020: как быть в тренде

Розовые очки

Особую популярность будут иметь очки с розовыми линзами.

Модные очки 2020: как быть в тренде

Цепи

В сезоне весна-лето 2020 такие очки можно увидеть в коллекциях Gucci, Stella McCartney и Fendi.

Модные очки 2020: как быть в тренде

Маска

Очки, напоминающие маску, которые были чрезвычайно популярны в 2000-х также вернулись на подиумы.

Модные очки 2020: как быть в тренде

Геометрия

Дизайнеры предлагают больше сфокусироваться не на декоре, а на форме. В весенне-летних коллекциях они показали множество вариантов.

Модные очки 2020: как быть в тренде

Авиаторы

Вечные авиаторы не теряют своих позиций. Каноническое исполнение этой модели показал Эди Слиман в коллекции Celine весна-лето 2020.

Модные очки 2020: как быть в тренде

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие сумки будут в моде весной 2020.

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Автор
Мария Дидык
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