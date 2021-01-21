Модные образы на зиму 2021: топ-10 вариантов от известной модели
Популярная британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась с модницами снимками, на которых продемонстрировала несколько стильных образов для зимы 2021.
Соответствующий пост знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Она показала наряды на каждый день (их можно посмотреть ниже).
Так, Хантингтон-Уайтли гармонично и стильно подобрала образы. Отметим, что в этом сезоне модель предпочитает черные, молочные и бежевые оттенки.
Знаменитость предлагает этой зимой модницам носить трикотажные брюки-клеш, спортивные костюмы и пальто.
Кроме того, в тренде будут дубленки и свитера. По поводу обуви модель предлагает ботинки черного цвета с грубой подошвой.
Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли – это британская супермодель, известна как одна из "ангелов" "Victoria's Secret".
В различное время принимала участие в рекламных кампаниях Abercrombie & Fitch, Bloomingdale's, Clinique, DKNY, French Connection, LAMB, Pepe Jeans, Shiatzy Chen, Ralph Lauren, Topshop, Tommy Hilfiger и других.
Как сообщал OBOZREVATEL, платки снова вернулись в моду, и это один из самых стильных аксессуаров на голову зимой 2021 года. Как и с чем носить трендовый аксессуар – читайте по этой ссылке.