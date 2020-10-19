Модные куртки 2020-2021: названы пять трендовых вариантов сезона осень-зима

В сезоне осень-зима 2020/2021 дизайнеры предложили девушкам носить яркие, с оригинальными узорами, блестящие, короткие или объемные куртки.

О том, какую верхнюю одежду будет модная в этом году, написало издание Караван (фото смотрите ниже).

Короткие и объемные куртки

Такая верхняя одежда – хит этого сезона. Дизайнеры рекомендуют сочетать их с юбками. А для более холодной погоды фэшн-эксперты посоветовали носить объемные куртки-пуховики свободного кроя.

Блестящие и яркие куртки

Цветочные принты, пестрые узоры, яркие цвета снова вернулись в моду. Главное в этом сезоне – побольше яркости и блеска. Дизайнеры посоветовали сочетать блестящие и матовые ткани

Стеганые куртки

Для повседневных образов даже подойдут куртки, сшитые в спортивном стиле. Но все же чаще всего они напоминают удлиненный пиджак, приталенный или прямой. В этом сезоне появились новые варианты трендовой верхней одежды – стежки в виде сердец или ромбов со смягченными углами.

Многослойные куртки

Популярными стали куртки с двойной длиной: спереди они короткие, а сзади – удлиненные. Также в трендах верхняя одежда, состоящая из слоев разной длины.

Джинсовые куртки

Сочетать эту верхнюю одежду можно с джинсовыми брюками и юбками. Стилисты также рекомендуют обратить внимание на мешковатые модели денима.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был проведен опрос, в рамках которого обнаружили, что каждая женщина должна иметь в своем гардеробе не менее пяти пар джинсов, семь джемперов, четыре юбки, две пары спортивных штанов и десять футболок.