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25 марта • обновлено в 03:48
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Модные кроссовки 2020 года: как быть в тренде весной

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Кроссовки - незаменимая обувь, которая, должна быть в гардеробе каждого человека. Эта обувь давно перешла из разряда спортивной в повседневную.

О том, какие кроссовки будут модными весной 2020 года пишет "Подробности".

Модные кроссовки 2020 года: как быть в тренде весной

Кроссовки ярких цветов

Кислотные цвета продолжают завоевывать сердца модниц. Буйство красок отлично вписывается в яркое весенне-летнее настроение.

Модные кроссовки 2020 года: как быть в тренде весной

pexels.com

Кроссовки белого цвета

Белый - это незаменимый вариант обуви, который должен быть в гардеробе у каждой стильной девушки. Кроссовки белого цвета практически стали "классикой". Они отлично сочетаются со строгими нарядами, платьями, брюками, пиджаками.

Модные кроссовки 2020 года: как быть в тренде весной

pexels.com

Кроссовки на платформе

Кроссовки на платформе также завоевали почетное место в сердцах модниц. Такая модель приглянется тем, кто хочет выглядеть на пару сантиметров выше, при этом чувствовать себя комфортно, не надевая каблуков.

Модные кроссовки 2020 года: как быть в тренде весной

pexels.com

Кроссовки с принтами

Самые популярные этой весной варианты принта - конечно же, анималистические. В этот список смело можно добавлять и различные абстракции, цветы и стилистики разных брендов.

Модные кроссовки 2020 года: как быть в тренде весной

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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