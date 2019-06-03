Модные комбинезоны на лето-2019: лучшие варианты

Женские комбинезоны — один из самых актуальных элементов гардероба на лето 2019 года. Благодаря им можно создать огромное множество стильных луков.

Главное, правильно подобрать фасон и крой наряда, чтобы умело подчеркнуть достоинства и скрыть то, что окружающим не нужно видеть. OBOZREVATEL подготовил для вас топ-4 варианта самых трендовых комбинезонов этого года.

Джинсовые комбинезоны

Джинсовые комбинезоны стали хитом этого сезона. Так, модными теперь является не только классика со штанами, но также демократичные комбинезоны с шортами и юбками.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Отметим, что их лучше носить с лаконичными и простыми нарядами. Прекрасно подойдут однотонные футболки.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Комбинезоны-ромперы

Невозможно летом обойтись и без комбинезонов с шортами (ромперами). Они отличаются многообразием цветовых гамм и дизайнов: с открытой спиной и разрезами по бокам, цветочные мотивы — все это добавляет особенной легкости и, в какой-то степени, невинности образам.

Фото: 1001sovety.ru

Фото: 1001sovety.ru

Фото: kleo.ru

Фото: kleo.ru

Комбинезоны в греческом стиле

Комбинезоны в греческом стиле стали безусловным фаворитом летнего сезона в 2019 году. Особенно те, что представлены с нестандартным асимметричным кроем на одно плечо или бюстье с отсутствующими бретелями.

Фото: kleo.ru

Фото: kleo.ru

Фото: kleo.ru

Фото: womenshealth.su

Вечерние комбинезоны

Модные вечерние комбинезоны станут беспроигрышным летним вариантом наряда для особых случаев. Ведь они отличаются изысканностью, элегантностью, роскошью и легкостью.

Фото: ladywomans.ru

Фото: youinfashion.com.ua

Фото: kleo.ru

Фото: youinfashion.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты моды назвали полупрозрачные бикини самым смелым пляжным трендом лета 2019 года.

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