Модные итоги 2019 года: топ-5 стильных выходов жены Зеленского

Для первой леди Украины Елены Зеленской 2019 год оказался насыщенным на мероприятия, на которых было необходимо соответствующе выглядеть.

OBOZREVATEL решил подвести итоги уходящего года и вспомнить самые лучше наряды и стильные выходы жены президента Владимира Зеленского на публику.

Как известно, над образами первой леди работают известные стилисты Татьяна Немченко и София Борушко, которые помогают выбирать наряды украинских дизайнеров. По мнению пользователей, у Зеленской были и провальные костюмы, однако часто ее хвалили за утонченность и вкус.

№1. Образ Зеленской на инаугурации

Елена Зеленская на инаугурации instagram/olenazelenska_official

Первым самым удачным выходом первой леди была инаугурация. Зеленская пришла на торжественное мероприятие в белоснежном деловом костюме, который состоит из прямой юбки длины "миди" и летнего легкого варианта пиджака-кейпа.

№2 Образ Зеленской в США – Метрополитен

Елена Зеленская в США instagram/olenazelenska_official

Первая леди выглядела на 100 баллов в костюме тройке нежно-голубого цвета. Модный лук она дополнила аккуратными серьгами капельками и женственной укладкой волнами.

№3 Образ Зеленской в Эстонии

Елена Зеленская с супругом в Эстонии president.gov.ua

Во время официальной поездки четы Зеленских в Эстонию многие пользователи бросились в интернет-магазины искать пальто бренда Lake Studio, в котором была первая леди. Зеленская сошла с трапа в гармоничном образе: широкие молочные брюки, коричневая блузка с бантом. А пальто стало отличным дополнением к образу.

№4 Образ Зеленской в Париже

Елена Зеленская и Брижит Макрон instagram/olenazelenska_official

Наряд первой леди вызвал дискуссии, но нельзя не согласиться, что жена президента выглядела соответствующе ситуации. Она облачилась в голубой костюм от украинского дизайнера Елены Ревы и бежевые туфли-лодочки от малайзийского бренда Jimmy Choo. Образ получился очень женственным.

№5 Образ Зеленской на встрече с Томом Крузом

Елена Зеленская на встрече с Томом Крузом instagram/olenazelenska_official

Многие сравнили первую леди с голливудской звездой. Для встречи со знаменитым актером она выбрала классический темно-синий костюм, дополнив образ черной сумкой-клатч.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Елена Зеленская посетила Азербайджан, выбрав для поездки свитер, брюки и пальто oversize.

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