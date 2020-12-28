Модные головные уборы 2021: Андре Тан назвал трендовые модели

София Ковнир Мода 15:46, 28.12.2020 Обновлено: 16:12, 28.12.2020

Известный украинский дизайнер Андре Тан дал несколько советов модницам по поводу головных уборов зимой 2021. Так, каждая представительница женского пола будет чувствовать себя в тепле и комфорте.

Главное в этом сезоне – забыть о детских помпонах. Соответствующий пост знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram.

Косынка не только летом

  • Косынки из хлопка, меха и даже кожи разлетаются этой зимой как горячие пирожки. Отлично смотрятся с любым овалом лица.

Косынка не только летом
Instagram Андре Тана

Отрезаем детский помпон

  • Простая, лаконичная форма шапки бини без фантазийных элементов – идеальный выбор этой зимой. А шапку с помпоном оставьте для прогулки по лесу. В повседневных образах это табу.

Отрезаем детский помпон
Instagram Андре Тана

Немного Франции

  • Если душа требует Прованса, а карантин забрал возможность путешествовать – присмотритесь к берету. Только никакого декора, блесток, странных цветов. И обязательно кожаный.

Берет
Instagram Андре Тана

Прощай, прическа

  • Это самый теплый и уютный тренд этого года. К сожалению, укладкой нужно пожертвовать.

Тренд 2021 года
Instagram Андре Тана

Набор от бабушки

  • Шапка и шарф "наборчиком" смотрятся дешево. А вот фетровые шляпы поверх платков – это настоящее искусство.

Фетровые шляпы поверх платков
Instagram Андре Тана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в преддверии Нового года украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие ошибки нельзя допускать при выборе наряда на праздничный корпоратив.

Комментировать
Lady Мода

Смотрите также

Милевский: как можно после игры не попить пивка? Это дико

Скандальной шляпе нашли место в центре Киева. Фото

В Украине еще больше снизилось число новых больных COVID-19

Украинку Белодед признали лучшей дзюдоисткой 2019-2020 годов

Теннисистка выставила на продажу свои обнаженные фото ради денег на карьеру