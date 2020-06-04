Модные джинсы лета-2020: как выбрать идеальную модель по типу фигуры

Разнообразие джинсов сейчас очень велико – от прямых классических моделей до широких "бананов". Однако подобрать их так, чтобы подчеркнуть все свои достоинства фигуры, умеет не каждая женщина.

О том, как правильно выбрать модные джинсы на лето 2020 года по типу фигуры – расскажет OBOZREVATEL.

Фото: ledysoveti.ru

Бывают следующие типы строения у женщин, по которым легко узнать, как правильно выбрать джинсы:

форма песочных часов;

форма груши;

форма яблока;

форма прямоугольника;

форма перевернутого треугольника.

Также при выборе модных джинсов на лето стоит обращать внимание на такие детали: насколько вам в них комфортно, не сковывают ли они ваших движений и не передавливают ли джинсы живот.

Фото: ledysoveti.ru

Форма песочных часов

Особенность: маленькая грудь, тонкая талия и крепкие бедра.

Обладательницам такой фигуры стоит присмотреться к стильным джинсам-клеш с высокой посадкой и к прямым классическим моделям. Они выгодно подчеркнут бедра и талию.

Форма груши

Особенность: нижняя часть тела широкая, а верхняя – тоньше, пышные ягодицы и бедра.

Если у вас тонкие плечи, узкая талия и широкие бедра, лучше всего присмотреться к джинсам-бойфрендам и кюлотам.

Также хорошо будут сидеть на такой фигуре прямые джинсы с высокой посадкой. Они подчеркнут талию и удлинят ноги.

Фото: pinterest

Форма яблока

Особенность: тяжелый верх и низ. Пышная грудь с широкими плечами.

Если ваш тип фигуры "яблоко", надевайте джинсы с высокой талией, которые визуально подтянут живот и удлинят ноги. Клешеные модели создадут баланс между верхом и низом.

Фото: raikovstudio.ru

Форма прямоугольника

Особенность: одинаковые пропорции плеч, бедер и талии.

Обозначить талию и увеличить бедра в фигуре"прямоугольник" помогут стильные скинни и "бананы".

Форма перевернутого треугольника

Особенность: тонкая талия и крепкие бедра.

Обладательницам фигуры "перевернутый треугольник" подойдут расклешенные от колена джинсы и mom-джинсы. И те и другие визуально придадут объема в бедрах, что поможет скрыть недостатки.

Фото: pinterest

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