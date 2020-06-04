Модные джинсы лета-2020: как выбрать идеальную модель по типу фигуры
Разнообразие джинсов сейчас очень велико – от прямых классических моделей до широких "бананов". Однако подобрать их так, чтобы подчеркнуть все свои достоинства фигуры, умеет не каждая женщина.
О том, как правильно выбрать модные джинсы на лето 2020 года по типу фигуры – расскажет OBOZREVATEL.
Бывают следующие типы строения у женщин, по которым легко узнать, как правильно выбрать джинсы:
форма песочных часов;
форма груши;
форма яблока;
форма прямоугольника;
форма перевернутого треугольника.
Также при выборе модных джинсов на лето стоит обращать внимание на такие детали: насколько вам в них комфортно, не сковывают ли они ваших движений и не передавливают ли джинсы живот.
Форма песочных часов
Особенность: маленькая грудь, тонкая талия и крепкие бедра.
Обладательницам такой фигуры стоит присмотреться к стильным джинсам-клеш с высокой посадкой и к прямым классическим моделям. Они выгодно подчеркнут бедра и талию.
Форма груши
Особенность: нижняя часть тела широкая, а верхняя – тоньше, пышные ягодицы и бедра.
Если у вас тонкие плечи, узкая талия и широкие бедра, лучше всего присмотреться к джинсам-бойфрендам и кюлотам.
Также хорошо будут сидеть на такой фигуре прямые джинсы с высокой посадкой. Они подчеркнут талию и удлинят ноги.
Форма яблока
Особенность: тяжелый верх и низ. Пышная грудь с широкими плечами.
Если ваш тип фигуры "яблоко", надевайте джинсы с высокой талией, которые визуально подтянут живот и удлинят ноги. Клешеные модели создадут баланс между верхом и низом.
Форма прямоугольника
Особенность: одинаковые пропорции плеч, бедер и талии.
Обозначить талию и увеличить бедра в фигуре"прямоугольник" помогут стильные скинни и "бананы".
Форма перевернутого треугольника
Особенность: тонкая талия и крепкие бедра.
Обладательницам фигуры "перевернутый треугольник" подойдут расклешенные от колена джинсы и mom-джинсы. И те и другие визуально придадут объема в бедрах, что поможет скрыть недостатки.
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