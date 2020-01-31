Модные джинсы 2020: какие штаны выбрать

Среди главных трендов наступающего сезона снова вещи из денима. Так, в моде будут джинсы-клеш, пары с заметным швом посередине, модели на несколько размеров больше и джинсы с низкой посадкой.

О том, на какие модели следует обратить внимание пишет Vogue.

1970-е

Этой весной дизайнеры предлагают приобрести джинсы-клеш в духе 1970-х. Винтажная модель будет визуально вытягивать силуэт и подчеркивать линию талии.

vogue.ua

vogue.ua

Заметный передний шов

Джинсы с заметным швом по центру ноги – новая тенденции сезона весна-лето 2020. В коллекциях брендов можно найти различные интерпретации таких моделей. Они визуально вытягивают ногу.

vogue.ua

vogue.ua

Экстра-объем

В этом сезоне на смену прямым джинсам пришли модели на несколько размеров больше. Утрированно объемные джинсы могут с легкостью подчеркнуть фигуру.

vogue.ua

vogue.ua

Низкая посадка

Любимые джинсы з 2000-х годов снова вернулись на модную арену. Так, модели с низкой посадкой, которые носили Бритни Спирс и Пэрис Хилтон, этой весной нужно попытаться вновь адаптировать в свой гардероб.

vogue.ua

vogue.ua

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