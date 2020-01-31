Модные джинсы 2020: какие штаны выбрать

Среди главных трендов наступающего сезона снова вещи из денима. Так, в моде будут джинсы-клеш, пары с заметным швом посередине, модели на несколько размеров больше и джинсы с низкой посадкой.
О том, на какие модели следует обратить внимание пишет Vogue.
1970-е
Этой весной дизайнеры предлагают приобрести джинсы-клеш в духе 1970-х. Винтажная модель будет визуально вытягивать силуэт и подчеркивать линию талии.
vogue.ua
vogue.ua
Заметный передний шов
Джинсы с заметным швом по центру ноги – новая тенденции сезона весна-лето 2020. В коллекциях брендов можно найти различные интерпретации таких моделей. Они визуально вытягивают ногу.
vogue.ua
vogue.ua
Экстра-объем
В этом сезоне на смену прямым джинсам пришли модели на несколько размеров больше. Утрированно объемные джинсы могут с легкостью подчеркнуть фигуру.
vogue.ua
vogue.ua
Низкая посадка
Любимые джинсы з 2000-х годов снова вернулись на модную арену. Так, модели с низкой посадкой, которые носили Бритни Спирс и Пэрис Хилтон, этой весной нужно попытаться вновь адаптировать в свой гардероб.
vogue.ua
vogue.ua
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