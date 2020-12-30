Модные дубленки 2021: названы трендовые модели

Хорошо утеплиться зимой 2021 помогут модные дубленки, которые в этом сезоне как никогда остаются в тренде. Вы можете приобрести в свой гардероб как оверсайз модели, так и разноцветные варианты.

В любом случае они будут смотреться стильно. OBOZREVATEL собрал подборку главных трендов зимы 2021 и расскажет, какие лучше приобрести дубленки, чтобы выглядеть безупречно.

В этом сезоне дизайнеры делают акцент на крупные воротники. Форма может быть разная – отложная, шалевая, английская. Главное – чтобы меховой воротник был широкий.

В тренде остаются дубленки-авиаторы, в которых каждая модница будет чувствовать себя в тепле, комфорте и уюте. Такая верхняя одежда хорошо вписывается в повседневный зимний гардероб, а также будет сочетаться как с брюками, так и юбками.

Эти модели все также остаются в тренде. В новом сезоне их длина может доходить как до талии, так и до середины бедра.

Актуальный цвет в сезоне зима 2021 – коричневый. Большинство дизайнеров представили модели песочного, бежевого, шоколадного, терракотового цвета. Кроме того, в тренде будут белые, черные и оливковые дубленки.

Дубленка на несколько размеров больше обычного выглядит очень объемно. Но при этом модницы могут не бояться и смело покупать такие вещи. Они даже смогут скрыть некие недостатки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский дизайнер Андре Тан дал несколько советов модницам по поводу головных уборов зимой 2021.