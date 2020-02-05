Модные брюки на весну-2020: с чем носить и как выбрать

Укороченные брюки на весну – выбор многих девушек, ведь это и стильно, и красиво, и отлично смотрится с трендовой обувью.

Кроме того, укороченные брюки очень практичны. Как подобрать нужную модель – расскажет OBOZREVATEL.

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Для офиса подойдут модные укороченные брюки в спокойных тонах. Отличным выбором будет зеленая гамма.

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Так, брюки зеленого цвета строги, соответствуют дресс-коду и универсальны в сочетаниях. Они подойдут для любой обстановки и будут отлично смотреться с джемепром оверсайз, легкой блузкой и низкой обувью.

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Кожаные короткие брюки, которые не выходят из моды уже несколько сезонов подряд, сделают образ сексуальным. А светлые подойдут на каждый день.

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Также в 2020 году в моде будут кюлоты, которые также можно отнести к разряду укороченных брюк на весну. Вариант с высокой посадкой прекрасно подчеркнет изгибы бедер и талии и удлинит ноги.

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Поскольку весна – это время романтики, в моде окажется одежда пастельных тонов: от нежно-голубых до игривых розовых оттенков.

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Кроме того, в тренде останется клетка: если выбираете вещь не на один сезон, без сомнений покупайте укороченные клетчатые брюки, и точно не прогадаете.

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