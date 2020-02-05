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7 февраля • обновлено в 08:01
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Модные брюки на весну-2020: с чем носить и как выбрать

19.3т
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Укороченные брюки на весну – выбор многих девушек, ведь это и стильно, и красиво, и отлично смотрится с трендовой обувью.

Кроме того, укороченные брюки очень практичны. Как подобрать нужную модель – расскажет OBOZREVATEL.

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

Prom.ua

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С чем сочетать красные брюки: модный пример от Тины Канделаки

Для офиса подойдут модные укороченные брюки в спокойных тонах. Отличным выбором будет зеленая гамма.

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

LeBoutique

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

Pinterest

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

rozetka.com.ua

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

Pinterest

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

Pinterest

Так, брюки зеленого цвета строги, соответствуют дресс-коду и универсальны в сочетаниях. Они подойдут для любой обстановки и будут отлично смотреться с джемепром оверсайз, легкой блузкой и низкой обувью.

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

dalimoda.com.ua

Кожаные короткие брюки, которые не выходят из моды уже несколько сезонов подряд, сделают образ сексуальным. А светлые подойдут на каждый день.

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

Pinterest

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

maximoda.com.ua

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

brestmoda.com

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

dieva.com.ua

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

vogue.ua

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

shop.mango.com

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

lifestylewomens.ru

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Что надеть весной 2020: топ-5 главных трендов в моде

Также в 2020 году в моде будут кюлоты, которые также можно отнести к разряду укороченных брюк на весну. Вариант с высокой посадкой прекрасно подчеркнет изгибы бедер и талии и удлинит ноги.

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

ladycharm.net

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

Pinterest

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

itsfashionably.com

Поскольку весна – это время романтики, в моде окажется одежда пастельных тонов: от нежно-голубых до игривых розовых оттенков.

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

newsdaily.com.ua

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

smartwomens.ru

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

trendy-u.com

Кроме того, в тренде останется клетка: если выбираете вещь не на один сезон, без сомнений покупайте укороченные клетчатые брюки, и точно не прогадаете.

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

Pinterest

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

dressa.com.ua

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

milanstyleguide.com

Укороченные брюки на весну

Укороченные брюки на весну

Pinterest

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как гнались за модой во времена позднего СССР: перешитые трусы, гетры, яркие кульки.

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Автор
Алина Мельник
Место
Украина
Теги
Красота женщины Стиль Мода
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