Модные босоножки 2020: какую обувь носить летом

Алина Мельник Мода 04:46, 25.05.2020

Босоножки – это главная летняя обувь, поэтому к их выбору стоит отнестись очень внимательно, проследив, чтобы они соответствовали последним модным веяниям.

Выбор в сезоне 2020 года достаточно широк, поэтому можно выбрать как экстравагантные модные босоножки, так и максимально комфортные. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с самыми актуальными трендами этого лета.

Босоножки с острым носом

Босоножки с острым носом
kleo.ru
Босоножки с острым носом
shafa.ua

Прозрачные босоножки

Прозрачные босоножки
asos.com
Прозрачные босоножки
IZI.ua

Босоножки в цветочек

Босоножки в цветочек
kleo.ru
Босоножки в цветочек
shafa.ua

Босоножки металлик

Босоножки под серебро
cosmo.ru
Босоножки под золото
kleo.ru

Босоножки с ремешками

Босоножки с ремешками
kleo.ru
Босоножки с ремешками
thefashion.com.ua

Танкетка

Босоножки на танкетке
kleo.ru
Босоножки на танкетке
kleo.ru

Босоножки с завязками

Босоножки на завязках
ayelinta.com
Босоножки на завязках
letoile.ru
Босоножки на завязках
kleo.ru

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, назван самый модный тренд в моде на босоножки 2020.

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