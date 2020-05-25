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25 мая • обновлено в 05:00
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Модные босоножки 2020: какую обувь носить летом

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Босоножки – это главная летняя обувь, поэтому к их выбору стоит отнестись очень внимательно, проследив, чтобы они соответствовали последним модным веяниям.

Выбор в сезоне 2020 года достаточно широк, поэтому можно выбрать как экстравагантные модные босоножки, так и максимально комфортные. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с самыми актуальными трендами этого лета.

Босоножки с острым носом

Босоножки с острым носом

Босоножки с острым носом

kleo.ru

Босоножки с острым носом

Босоножки с острым носом

shafa.ua

Прозрачные босоножки

Прозрачные босоножки

Прозрачные босоножки

asos.com

Прозрачные босоножки

Прозрачные босоножки

IZI.ua

Босоножки в цветочек

Босоножки в цветочек

Босоножки в цветочек

kleo.ru

Босоножки в цветочек

Босоножки в цветочек

shafa.ua

Босоножки металлик

Босоножки под серебро

Босоножки под серебро

cosmo.ru

Босоножки под золото

Босоножки под золото

kleo.ru

Босоножки с ремешками

Босоножки с ремешками

Босоножки с ремешками

kleo.ru

Босоножки с ремешками

Босоножки с ремешками

thefashion.com.ua

Танкетка

Босоножки на танкетке

Босоножки на танкетке

kleo.ru

Босоножки на танкетке

Босоножки на танкетке

kleo.ru

Босоножки с завязками

Босоножки на завязках

Босоножки на завязках

ayelinta.com

Босоножки на завязках

Босоножки на завязках

letoile.ru

Босоножки на завязках

Босоножки на завязках

kleo.ru

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, назван самый модный тренд в моде на босоножки 2020.

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости Украины
Место
Украина
Теги
Красота Стиль Мода
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