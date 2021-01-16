Модное окрашивание волос 2021: названо топ-7 трендов

Модное окрашивание волос – отличный способ изменить свой имидж, и прекрасная возможность выглядеть совершенно по-новому: стильно и ярко.

Так, в 2021 году профессионалы предлагают женщинам, как натуральные цвета, так и окрашивание в яркие оттенки. Более подробно об этом – читайте в материале OBOZREVATEL.

Калифорнийский блонд

Этот модный цвет волос очень популярен среди Instagram-звезд и знаменитостей Голливуда. Он создается при помощи мелирования отдельных прядей, которые будто выгорают под солнцем. Это универсальный цвет волос, который подходит всем и делает прическу более объемной визуально.

Калифорнийский блонд pinterest.com

Калифорнийский блонд pinterest.com

Калифорнийский блонд pinterest.com

Карамельное окрашивание

Колорирование в карамельных тонах – один из самых популярных hair-трендов 2021 года. Но в отличие от тех резких контрастных переходов на волосах, которые большинство носили в начале 2000-х, новый стиль предполагает использование дополнительных, более мягких тонов, выполненных в техниках бейбилайтс, балаяж и даже омбре.

Карамельное окрашивание vplate.ru

Карамельное окрашивание pinterest.com

Карамельное окрашивание Instagram balayageby_mtlewis

Насыщенный черный

В 2021 году в моду возвращается насыщенный черный цвет, главным условием окрашивания в который является отличное качество волос и хороший уход, которые обеспечат черным волосам зеркальный блеск.

Насыщенный черный цвет волос graziamagazine.ru

Насыщенный черный цвет волос Instagram skintypesmag

Насыщенный черный цвет волос weheartit.com

Медный рыжый

Также в список актуальных цветов 2021 года снова попал рыжий. Примечательно, что это касается как жарко-бронзовых оттенков, так и холодного рыжего тона, который отлично будет смотреться на волосах средней длины.

Медный рыжий цвет волос Instagram curlyhairkillas

Медный рыжий цвет волос Instagram zendaya

Медный рыжий цвет волос krasotka.cc

Пепельный

Пепельный оттенок не покидает первые позиции вот уже несколько лет подряд. Отметим, что популярные техники, например, омбре, позволят сделать еще более креативное окрашивание.

Пепельный цвет волос pinterest.com

Пепельный цвет волос pinterest.com

Пепельный цвет волос pinterest.com

Цветные пряди у лица

Если вы пока не готовы к кардинальным переменам цвета, но очень хотите рискнуть, начните с прядей у лица. Это самый безопасный способ попробовать что-то новое и освежить свой образ – его уже успели опробовать многие звезды. Особенно актуальным в 2021 году будет окрашивание прядей в яркие цвета: розовый, зеленый, синий.

Цветные пряди у лица cosmo.ru

Цветные пряди у лица cosmo.ru

Цветные пряди у лица cosmo.ru

Окрашивания волос в разные цвета

Окрашивания волос в разные цвета Instagram LINH PHAN

Окрашивания волос в разные цвета Instagram Nikki_Makeup

Окрашивания волос в разные цвета Instagram LINH PHAN

Окрашивания волос в разные цвета Instagram LINH PHAN

Окрашивания волос в разные цвета Instagram LINH PHAN

Как сообщал OBOZREVATEL, платки снова вернулись в моду, и это один из самых стильных аксессуаров на голову, освежающих любой образ даже в холодное время года.