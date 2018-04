Модно и патриотично: тренды весна-лето 2018 от украинских брендов

Современная мода все больше отходит от канонов идеального соответствия и предлагает каждому найти свой индивидуальный стиль. Это дает возможность встретить на улицах Нью-Йорка, Милана и Парижа интересные, а иногда непредсказуемые сочетания.

"Обозреватель" разбирался, какие луки выбирают киевские модницы и почему украинские бренды не уступают заграничным.

Базовое сочетание - футболка с джинсами бойфрендами, кажется, несменная история у современной молодежи. Этот легкий и непринужденный образ всегда ассоциируется с юностью, американскими сериалами и свободой.

Украинский бренд 2KOLYORY, с помощью своего джинсового пояса-корсета с вышивкой, привносит в базовое сочетание немного женственности, а обладательница такого аксессуара обретает возможность “быть другой среди своих”.

Еще год назад девушек в спортивных штанах и лодочках испепеляли осуждающие взгляды прохожих. Сейчас же спорт-шик любимое решение модниц, которые устали от образа идеальных принцесс. Интересные решения предлагает один из самых больших украинских масс-маркет брендов One by One. Тренч, футболка, юбка в пайетках, кожаные кроссовки - и ты выглядишь достойно на встрече с подружкой, свидании или вечеринке.

Кстати, вы знали, что настоящие леди всегда собирают свои волосы, не носят колготки и как никто другой следят за длиной своего платья? Изящные и утонченные представительницы прекрасной половины человечества предпочитают лаконичные и сдержанные образы. Дизайнер бренда Nastasia Klimt в своей подиумной коллекции презентовала платье special for lady: правильная длина, дорогой материал и акцент на сочетании цвета. И здесь без каких-либо сомнений можно утверждать: такая леди украшение каждой столицы мировой моды.

Самодостаточные и элегантные женщины большого города не изменяют своим принципам и традиционный безупречный look предпочтут выбрать только у профессионалов и законодателей моды. В Украине одним из таких брендов является Victoria Gres.

Каждая деталь, каждый шов, каждый изгиб на ткани - все для того, чтобы женщина чувствовала себя роскошно. Струящаяся юбка в крупный горох, полупрозрачная блуза и так изящно подчеркнутая талия - все это о любви к женской красоте в фирменном стиле.

Яркие смелые девушки, которые живут вне порицательного мнения общественности, всегда становятся музами. Для современного мира - это дива, ради которой представитель сильного пола готов завоевать целый мир. А подчеркивает такую женскую притягательность и харизму новый бренд - Berezkina. Броское платье в пайетках на одно плечо с массивным поясом контрастного белого цвета передает легкий дух бунтарства и силы. Такая девушка уверенно идет к своей цели, а все вокруг лишь сопутствует каждому ее шагу.

Ранее "Обозреватель" рассказывал о 10 вещах базового гардероба на сезон-2018. На пике популярности - нестандартные сочетания спортивного, делового и романтического стилей, а также яркие аксессуары, на создание которых дизайнеров вдохновила эпоха 90-х.