УкрEngРус
Регистрация
ШоуКияни
Светлана Агапова
Светлана Агапова
Стилист, фотографВсе статьи автора

Модницам следует обратить внимание на бестселлер этого лета

1.6т

В этом сезоне деним занимает главенствующее место среди актуальных тканей 2018. Вещи из этого уникального джинсового материала на пике популярности. Поклонницам денима особенно рекомендую обратить свой взор на БЕСТСЕЛЛЕР этого лета - джинсовую юбку. Главным достоинством юбки из денима является ее комфортность. Джинсовая юбка – универсальный женственный предмет одежды, с ней можно без проблем создать множество стильных и необычных повседневных луков, она сочетается практически со всей цветовой палитрой.

Летом 2018 в моде джинсовые юбки на металлических пуговицах длиной мини и миди в стиле 90-х, джинсовые юбки с разрезом спереди, асимметричным низом с необработанной кромкой, накладными задними карманами, потертым эффектом, с оборками и с необычными деталями. Что касается цвета, то актуальными являются темный индиго, голубой, синий, белый, черный и цветной деним приглушенных пастельных тонов. Выберите ту модель джинсовой юбки, что идеально сидит, подходит по стилю и можно запросто создавать красивые летние образы на каждый день. Также я уверена, что в вашем гардеробе найдется немало вещей, которые составят достойную партию джинсовой юбке. Так, например, джинсовые юбки отлично сочетаются с самыми разными рубашками.

Классическая белая (приталенная или свободная), джинсовая, в клетку (шотландскую или виши), в полоску (горизонтальную, вертикальную или диагональную) — эта лишь малая часть возможных вариантов. Если есть желание, рубашку всегда можно сменить на блузку, топ, кроп-топ или хлопковую футболку. Обратите внимание, что этим летом топы стоит выбирать с открытыми плечами, асимметричными вырезами, рюшами, шнуровкой, блузы популярны в принт, а футболки - с надписями, логотипами, изображениями людей и знаменитостей, а также базовые модели в белом цвете. Для более стильного эффекта рукава футболки следует немного закатать.

На прохладную погоду модную юбку из денима можно комбинировать с джинсовой курткой или курткой в стиле милитари. Не выходят из моды и джинсовые костюмы, состоящие из куртки и юбки. Denim Total Look – один из самых модных образов 2018. Также на случай непогоды создать подходящий комфортный ансамбль с джинсовой юбкой помогут уютный свитшот, джемпер, худи, объемный жакет или вязаный свитер.

Для джинсовой юбки прямого кроя, юбки-карандаша, моделям, которые плотно обтягивают бедра, а к низу расходятся множеством оборок, прекрасно подойдут утонченные туфли-лодочки, мюли, слингбэки, босоножки на устойчивом каблуке, сандалии, для юбок длиной мини – ковбойские сапоги, кроссовки, кеды, босоножки на удобной плоской подошве.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Светлана АгаповаСветлана Агапова
Объекты
СтильМода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги