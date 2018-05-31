В этом сезоне деним занимает главенствующее место среди актуальных тканей 2018. Вещи из этого уникального джинсового материала на пике популярности. Поклонницам денима особенно рекомендую обратить свой взор на БЕСТСЕЛЛЕР этого лета - джинсовую юбку. Главным достоинством юбки из денима является ее комфортность. Джинсовая юбка – универсальный женственный предмет одежды, с ней можно без проблем создать множество стильных и необычных повседневных луков, она сочетается практически со всей цветовой палитрой.

Летом 2018 в моде джинсовые юбки на металлических пуговицах длиной мини и миди в стиле 90-х, джинсовые юбки с разрезом спереди, асимметричным низом с необработанной кромкой, накладными задними карманами, потертым эффектом, с оборками и с необычными деталями. Что касается цвета, то актуальными являются темный индиго, голубой, синий, белый, черный и цветной деним приглушенных пастельных тонов. Выберите ту модель джинсовой юбки, что идеально сидит, подходит по стилю и можно запросто создавать красивые летние образы на каждый день. Также я уверена, что в вашем гардеробе найдется немало вещей, которые составят достойную партию джинсовой юбке. Так, например, джинсовые юбки отлично сочетаются с самыми разными рубашками.

Классическая белая (приталенная или свободная), джинсовая, в клетку (шотландскую или виши), в полоску (горизонтальную, вертикальную или диагональную) — эта лишь малая часть возможных вариантов. Если есть желание, рубашку всегда можно сменить на блузку, топ, кроп-топ или хлопковую футболку. Обратите внимание, что этим летом топы стоит выбирать с открытыми плечами, асимметричными вырезами, рюшами, шнуровкой, блузы популярны в принт, а футболки - с надписями, логотипами, изображениями людей и знаменитостей, а также базовые модели в белом цвете. Для более стильного эффекта рукава футболки следует немного закатать.

На прохладную погоду модную юбку из денима можно комбинировать с джинсовой курткой или курткой в стиле милитари. Не выходят из моды и джинсовые костюмы, состоящие из куртки и юбки. Denim Total Look – один из самых модных образов 2018. Также на случай непогоды создать подходящий комфортный ансамбль с джинсовой юбкой помогут уютный свитшот, джемпер, худи, объемный жакет или вязаный свитер.

Для джинсовой юбки прямого кроя, юбки-карандаша, моделям, которые плотно обтягивают бедра, а к низу расходятся множеством оборок, прекрасно подойдут утонченные туфли-лодочки, мюли, слингбэки, босоножки на устойчивом каблуке, сандалии, для юбок длиной мини – ковбойские сапоги, кроссовки, кеды, босоножки на удобной плоской подошве.