Модная женская обувь 2020 года: как быть в тренде

До конца зимы осталось меньше месяца, но это не повод не обращать внимание на трендовую обувь этого сезона. Вполне вероятно, что начало весны будет таким же холодным и без теплых сапог вам не обойтись.
О том, какую обувь следует успеть купить, пишет Cosmopolitan.
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Красочная обувь
Розовый, красный, зеленый или желтый — чем ярче обувь, тем лучше. Носите зимой и ранней весной сапоги только насыщенных смелых оттенков.
cosmo.ru
Сапоги с широким голенищем
В новом сезоне самая модная зимняя обувь — не ниже колена, но в приоритете уже не сапоги-носки, а модели с широким голенищем, которые максимально свободно сидят на ноге.
cosmo.ru
Обувь с толстой подошвой
Зимняя обувь на толстой подошве должна быть в каждом гардеробе. Ботинки нейтральных оттенков не только стильно выглядят, но и помогают чувствовать себя комфортно целый день.
cosmo.ru
Декорированные ботильоны
Обувь из змеиной кожи или пару, декорированную необычным каблуком станет ярким дополнением к вашей коллекции обуви.
cosmo.ru
Обувь с квадратным носком
Винтажные формы остаются в списках заметных трендов, особенно выделяется обувь с квадратным носком. Для модного зимнего образа выбирайте модели с резким геометрическим профилем и блочным каблуком.
cosmo.ru
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