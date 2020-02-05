Модная женская обувь 2020 года: как быть в тренде

До конца зимы осталось меньше месяца, но это не повод не обращать внимание на трендовую обувь этого сезона. Вполне вероятно, что начало весны будет таким же холодным и без теплых сапог вам не обойтись.

О том, какую обувь следует успеть купить, пишет Cosmopolitan.

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Красочная обувь

Розовый, красный, зеленый или желтый — чем ярче обувь, тем лучше. Носите зимой и ранней весной сапоги только насыщенных смелых оттенков.

cosmo.ru

Сапоги с широким голенищем

В новом сезоне самая модная зимняя обувь — не ниже колена, но в приоритете уже не сапоги-носки, а модели с широким голенищем, которые максимально свободно сидят на ноге.

cosmo.ru

Обувь с толстой подошвой

Зимняя обувь на толстой подошве должна быть в каждом гардеробе. Ботинки нейтральных оттенков не только стильно выглядят, но и помогают чувствовать себя комфортно целый день.

cosmo.ru

Декорированные ботильоны

Обувь из змеиной кожи или пару, декорированную необычным каблуком станет ярким дополнением к вашей коллекции обуви.

cosmo.ru

Обувь с квадратным носком

Винтажные формы остаются в списках заметных трендов, особенно выделяется обувь с квадратным носком. Для модного зимнего образа выбирайте модели с резким геометрическим профилем и блочным каблуком.

cosmo.ru

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