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7 февраля • обновлено в 08:01
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Модная женская обувь 2020 года: как быть в тренде

17.6т
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До конца зимы осталось меньше месяца, но это не повод не обращать внимание на трендовую обувь этого сезона. Вполне вероятно, что начало весны будет таким же холодным и без теплых сапог вам не обойтись.

О том, какую обувь следует успеть купить, пишет Cosmopolitan.

Модная женская обувь 2020 года: как быть в тренде

pexels.com

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Красочная обувь

Розовый, красный, зеленый или желтый — чем ярче обувь, тем лучше. Носите зимой и ранней весной сапоги только насыщенных смелых оттенков.

Модная женская обувь 2020 года: как быть в тренде

cosmo.ru

Сапоги с широким голенищем

В новом сезоне самая модная зимняя обувь — не ниже колена, но в приоритете уже не сапоги-носки, а модели с широким голенищем, которые максимально свободно сидят на ноге.

Модная женская обувь 2020 года: как быть в тренде

cosmo.ru

Обувь с толстой подошвой

Зимняя обувь на толстой подошве должна быть в каждом гардеробе. Ботинки нейтральных оттенков не только стильно выглядят, но и помогают чувствовать себя комфортно целый день.

Модная женская обувь 2020 года: как быть в тренде

cosmo.ru

Декорированные ботильоны

Обувь из змеиной кожи или пару, декорированную необычным каблуком станет ярким дополнением к вашей коллекции обуви.

Модная женская обувь 2020 года: как быть в тренде

cosmo.ru

Обувь с квадратным носком

Винтажные формы остаются в списках заметных трендов, особенно выделяется обувь с квадратным носком. Для модного зимнего образа выбирайте модели с резким геометрическим профилем и блочным каблуком.

Модная женская обувь 2020 года: как быть в тренде

cosmo.ru

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Автор
Мария Дидык
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