Модная верхняя одежда на зиму 2020 года: топ-4 трендовых варианта

Независимо от погоды и времени года, настоящая женщина хочет выглядеть великолепно и пытается подчеркнуть свою индивидуальность за счет одежды. Однако в холодную пору года сделать это намного сложнее.

Поэтому OBOZREVATEL подготовил подборку из самой красивой, стильной и теплой верхней одежды на зиму 2020 года.

Укороченный пуховик

Этой зимой никак не обойтись без теплого пуховика. Свое внимание стоит обратить на укороченные модели oversize-кроя всевозможных расцветок. Отметим, что такой пуховик подойдет под классический костюм, юбку с длинными сапогами и даже под спортивный костюм.

Фото: shafa.ua

Фото: beautylooks.ru

Фото: lady.tochka.net

Фото: lady.tochka.net

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Кейпы

Не менее популярными будут и "гибридные" кейпы: дизайнеры продемонстрировали на зиму не только кейпы-пальто, но и кейпы-дубленки, кейпы-парки и меховой кейп. Отметим, что выбирать модели стоит подлиннее — вплоть до макси. Они будут отлично сочетаться с леггинсами, узкими прямыми брюками или платьем-футляром.

Фото: fashion-woman.com

Фото: fashion-woman.com

Фото: fashion-woman.com

Фото: fashion-woman.com

Искусственная шуба (Teddy Bear)

Плюшевое пальто, шуба-чебурашка или Teddy Bear — все эти названия характеризуют одну из самых трендовых моделей искусственных шуб на зиму 2020 года. Они, как правило, имею бежевый или коричневатый оттенок покроя оверсайз. Такая шуба будет отлично сочетаться с грубыми ботинками и повседневными образами.

Фото: gold-fox.ru

Фото: gold-fox.ru

Фото: beautylooks.ru

Фото: klubok.com

Парка

По сей день в зимний период не теряют своей популярности и парки с утеплителем из меха. В тренде будут такие оттенки как хаки, синие, черные, серые и в стиле милитари. Они также будут отлично сочетаться с повседневными образами.

Фото: lady.tochka.net

Фото: zimniy-sezon.com

Фото: feminissimo.ru

Фото: lady.tochka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представители института Pantone, которые работают над исследованием самых модных цветов сезона, назвали трендовые оттенки весны/лета 2020 года.

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