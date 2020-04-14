Модная верхняя одежда на весну 2020 года: топ-4 трендовых варианта на каждый день

Наступление весеннего сезона является отличным поводом, чтобы ознакомится с новыми вариантами и трендами верхней одежды.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил топ-4 модных тренда, которые будут особенно популярны весной 2020-го.

Прозрачная куртка

Куртки выполнены из прозрачного материала наподобие пластика или же пленки, являются главным трендом весны 2020. Так, их можно носить со светлой рубашкой и с узкими джинсами, или же с платьями.

Фото: cosmo.ru

Фото: cosmo.ru

Стеганое пальто

Стеганое пальто – универсальный весенний вариант на каждый день. Его можно носить с джинсами клеш и туфлями, а также с ботильйонами. Самые популярные расцветки данной модели – хаки, бледно-желтый и сливочный.

Фото: cosmo.ru

Фото: golos.ua

Тренч

Тренч остается основой демисезонного гардероба. Делайте ставку на максимально классическую модель, которую легко будет сочетать со всей остальной одеждой в шкафу.

Фото: ledysoveti.ru

Фото: ledysoveti.ru

Кожаный плащ

Кожа была и остается одной из ключевых тенденций весеннего сезона. Сочетайте модную кожаную верхнюю одежду с прямыми джинсами, классическими кедами и оверсайз-свитшотами.

Фото: ledysoveti.ru

Фото: ledysoveti.ru

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку самых трендовых сумок на весну 2020.

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