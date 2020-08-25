Модная верхняя одежда на осень 2020 года: 6 трендовых вариантов

С наступлением осеннего сезона девушкам и женщинам, которые всегда стремятся выглядеть модно, следует ознакомиться с новыми вариантами и трендами верхней одежды.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил 6 модных трендов, которые будут особенно популярны осенью 2020 года.

Кейпы

Одним из самых популярных вариантов верхней одежды на осень 2020 будет кейп. Дизайнеры представили несколько моделей: кейпы-пальто, кейпы-дубленки и кейпы-парки. Отметим, что они будут отлично сочетаться с платьем, юбками и узкими прямыми брюками.

1001sovety.ru

1001sovety.ru

Кожаная куртка в байкерском стиле

Этой осенью продолжают оставаться в моде кожаные куртки. Самыми популярными в 2020 году будут модели в байкерском стиле. Их можно носить с джинсами moms и с кроссовками, а также с грубыми ботинками. В основном в коллекциях ведущих люксовых брендов они представлены в черном и бордовом цвете.

1001sovety.ru

zara.com

Дутый пуховик

Для более прохладной погоды стоит обзавестись и дутым пуховиком. Он больше подойдет для стритстайл-образов, и будет отлично гармонировать в сочетании с джинсами и легким свитером. На осень 2020 года предпочтительнее всего выбирать ассиметричные фасоны, чтобы быть максимально в тренде.

topxstyle.ru

pinterest.com

Стеганное пальто

Стеганое пальто – универсальный осенний вариант на каждый день. Его можно носить с джинсами клеш и туфлями, а также с ботильонами. Самые популярные расцветки данной модели – хаки, бледно-желтый и сливочный.

cosmo.ru

golos.ua

Куртка из искусственной овчины

Такая куртка поможет выглядеть стильно осенью и при этом не даст замерзнуть, даже если она из искусственного меха. Ее можно сочетать как с классическим нарядом, так и с повседневным.

pinterest.com

pinterest.com

Пальто длины макси

Не менее популярным осенью 2020 года будет пальто длины макси. Оно подойдет абсолютно к любому наряду. К слову, дополнить свой образ можно шапкой, кепкой или же шляпой.

omode.info

anna-style.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты моды назвали главные тренды осени 2020 года, проанализировав street style фотографии звезд и новые коллекции популярных модных домов.