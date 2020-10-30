Модная одежда, которая полнит: что не стоит носить. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
1,4 т.
Подборка одежды, которая полнит

С помощью одежды можно скрыть недостатки, выгодно подчеркнуть достоинства и при желании полностью изменить пропорции фигуры, сделав себя стройнее или выше. Но есть такие предметы гардероба, которые способны изуродовать даже модельные параметры.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет о том, какие вещи не стоит носить, чтобы не выглядеть массивно.

Свободный свитер

Данный предмет гардероба очень популярен среди представительниц прекрасного пола осенью и зимой. Свитер помогает чувствовать тепло и комфорт. Но недостатком данной одежды является то, что она создает иллюзию "шарика", даже если женщина обладает прекрасной фигурой.

Модная одежда, которая полнит: что не стоит носить. Фото
Модная одежда, которая полнит: что не стоит носить. Фото
Платье без четкого силуэта

Платья без четкого силуэта смотрятся как мешок, поэтому могут испортить даже самую стройную фигуру, так как они зрительно добавляют объема в совершенно неожиданных местах. Лучше отдавайте предпочтение более приталенным фасонам, которые подчеркнут изгибы фигуры.

Модная одежда, которая полнит: что не стоит носить. Фото
Модная одежда, которая полнит: что не стоит носить. Фото
Одежда с горизонтальными полосками

Если тонкая талия – не ваше достоинство, от вещей с таким узором стоит отказаться. Потому что горизонтальная полоска визуально делает фигуру только шире.

Модная одежда, которая полнит: что не стоит носить. Фото
Модная одежда, которая полнит: что не стоит носить. Фото
Широкая юбка

Летящая присборенная на талии юбка добавит объема вашей талии и особенно бедрам. Поэтому модель, плотно сидящая на бедрах и немного расширяющаяся книзу, – более достойный вариант.

Модная одежда, которая полнит: что не стоит носить. Фото
Модная одежда, которая полнит: что не стоит носить. Фото
Укороченные брюки скинни

Укороченные модели сами по себе "режут" ноги, визуально укорачивая их, а обтягивающие еще и подчеркивают их полноту. Поэтому лучше заменить скинни на брюки прямого силуэта стандартной длины до щиколотки.

Модная одежда, которая полнит: что не стоит носить. Фото
Модная одежда, которая полнит: что не стоит носить. Фото

Ранее OBOZREVATEL рассказал о правильных вариантах одежды, которая поможет женщинам выглядеть визуально стройнее.

Мода