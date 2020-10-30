Модная одежда, которая полнит: что не стоит носить. Фото

С помощью одежды можно скрыть недостатки, выгодно подчеркнуть достоинства и при желании полностью изменить пропорции фигуры, сделав себя стройнее или выше. Но есть такие предметы гардероба, которые способны изуродовать даже модельные параметры.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет о том, какие вещи не стоит носить, чтобы не выглядеть массивно.

Данный предмет гардероба очень популярен среди представительниц прекрасного пола осенью и зимой. Свитер помогает чувствовать тепло и комфорт. Но недостатком данной одежды является то, что она создает иллюзию "шарика", даже если женщина обладает прекрасной фигурой.

Платья без четкого силуэта смотрятся как мешок, поэтому могут испортить даже самую стройную фигуру, так как они зрительно добавляют объема в совершенно неожиданных местах. Лучше отдавайте предпочтение более приталенным фасонам, которые подчеркнут изгибы фигуры.

Если тонкая талия – не ваше достоинство, от вещей с таким узором стоит отказаться. Потому что горизонтальная полоска визуально делает фигуру только шире.

Летящая присборенная на талии юбка добавит объема вашей талии и особенно бедрам. Поэтому модель, плотно сидящая на бедрах и немного расширяющаяся книзу, – более достойный вариант.

Укороченные модели сами по себе "режут" ноги, визуально укорачивая их, а обтягивающие еще и подчеркивают их полноту. Поэтому лучше заменить скинни на брюки прямого силуэта стандартной длины до щиколотки.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о правильных вариантах одежды, которая поможет женщинам выглядеть визуально стройнее.