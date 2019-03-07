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/Мода

Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

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Необходимость покупки весенней обуви всегда наступает внезапно. Многие женщины предпочитают оставлять сапоги или ботильоны с осени, совершенно не обращая внимания на то, что тренды меняются и после зимы следует выбирать что-то светлых оттенков и необычных форм.

В весенних коллекциях 2019 года на подиумах главенствовали ботильоны на геометрических каблуках, всевозможные ботинки в стиле вестерн, футуристические пары, шнуровка из нулевых и грубые ботинки в стиле гранж, пишет Vogue.ua.

Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

pexels.com

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Ботильоны на причудливых каблуках этой весной обязательно должны быть в гардеробе у каждой модницы. Так, треугольный, цилиндрический, ломаный, изогнутый, блестящий или имитирующий дерево каблук создаст даже из самой минималистичной пары настоящий арт-объект.

Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

vogue.ua

Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

vogue.ua

Шнуровка – главный обувной тренд нулевых снова на пике популярности.

Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

vogue.ua

Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

vogue.ua

Ботинки в стиле вестерн не должны покидать гардеробы модниц в новом сезоне.

Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

vogue.ua

Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

vogue.ua

Пластик не покидает модные рейтинги этой весной. Не обязательно жертвовать собственным комфортом, облачившись в чистый пластик. Достаточно будет нескольких вставок PVC-материала или прозрачного пластикового каблука.

Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

vogue.ua

Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

vogue.ua

Грубые ботинки в стиле гранж – будут стильно смотреться как с воздушными платьями, усыпанными цветочным принтом, так и с потертыми джинсами и футболкой с эмблемой любимой рок-группы.

Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

vogue.ua

Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

vogue.ua

Поклонницам классических ботильнов стоит обратить внимание на модели из необычных материалов с открытым носком.

Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

vogue.ua

Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

vogue.ua

В новом сезоне весна-лето 2019 смело можно делать ставку на белые ботинки или ботильоны. Не самая практичная обувь, но зато очень красивая.

Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

vogue.ua

Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

vogue.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, редакторы Hypebae проанализировали показы ведущих брендов во время прошедших недель моды и выявили самые востребованные тренды 2019 года. Так, по словам инсайдеров, самой популярной верхней одеждой стало пальто из искусственного меха.

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