Модная обувь весны 2019: что купить в этом сезоне

Необходимость покупки весенней обуви всегда наступает внезапно. Многие женщины предпочитают оставлять сапоги или ботильоны с осени, совершенно не обращая внимания на то, что тренды меняются и после зимы следует выбирать что-то светлых оттенков и необычных форм.

В весенних коллекциях 2019 года на подиумах главенствовали ботильоны на геометрических каблуках, всевозможные ботинки в стиле вестерн, футуристические пары, шнуровка из нулевых и грубые ботинки в стиле гранж, пишет Vogue.ua.

pexels.com

Ботильоны на причудливых каблуках этой весной обязательно должны быть в гардеробе у каждой модницы. Так, треугольный, цилиндрический, ломаный, изогнутый, блестящий или имитирующий дерево каблук создаст даже из самой минималистичной пары настоящий арт-объект.

vogue.ua

vogue.ua

Шнуровка – главный обувной тренд нулевых снова на пике популярности.

vogue.ua

vogue.ua

Ботинки в стиле вестерн не должны покидать гардеробы модниц в новом сезоне.

vogue.ua

vogue.ua

Пластик не покидает модные рейтинги этой весной. Не обязательно жертвовать собственным комфортом, облачившись в чистый пластик. Достаточно будет нескольких вставок PVC-материала или прозрачного пластикового каблука.

vogue.ua

vogue.ua

Грубые ботинки в стиле гранж – будут стильно смотреться как с воздушными платьями, усыпанными цветочным принтом, так и с потертыми джинсами и футболкой с эмблемой любимой рок-группы.

vogue.ua

vogue.ua

Поклонницам классических ботильнов стоит обратить внимание на модели из необычных материалов с открытым носком.

vogue.ua

vogue.ua

В новом сезоне весна-лето 2019 смело можно делать ставку на белые ботинки или ботильоны. Не самая практичная обувь, но зато очень красивая.

vogue.ua

vogue.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, редакторы Hypebae проанализировали показы ведущих брендов во время прошедших недель моды и выявили самые востребованные тренды 2019 года. Так, по словам инсайдеров, самой популярной верхней одеждой стало пальто из искусственного меха.

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