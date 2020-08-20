Модная обувь на осень 2020: главные тренды сезона

Обувь – одна из главных составляющих любого образа, без нее невозможно обойтись. Поэтому к ее выбору стоит подходить особенно серьезно.

OBOZREVATEL предлагает подборку трендовой обуви на осень 2020, которая подойдет под любой образ и сделает его незабываемым.

Обувь с острым носком

Туфли и ботильоны с острыми носками по-прежнему остаются самой модной обувью осени. Отметим, что такие модели можно сочетать с брюками ирубашкой, юбками и платьями.

yapokupayu.ru

wona.com.ua

Сапоги для верховой езды

Альтернативой грубым ботинкам в новом осеннем сезоне станут сапоги для верховой езды. Актуальные пары обуви могут быть как массивными, так и более изящными. Данные сапоги можно носить не только с джинсами и классическими брюками, но даже с платьями и юбками.

wona.com.ua

aliexpress.ru

Обувь с квадратным носком

Квадратный носок также остается в моде. Он может быть и на балетках, и на сапогах, и на ботильонах. Сочетать такую модель обуви лучше всего с классическими нарядами.

fashion-woman.com

fashion-woman.com

Туфли Kitten heels

Кitten heels – это туфли, которые имеют миниатюрный каблук от 3,5 до 4,75 см. Они были популярны в 2000-х, и теперь совершил свое триумфальное возвращение. Отметим, что данная модель туфель идеально впишется в любой образ.

toptop.ru

women-tusovka.ru

Цветная кожа

Составить яркий образ поможет цветная кожаная обувь – в грядущем сезоне дизайнеры советуют не стесняться в подборе оттенков.

vogue.ua

vogue.ua

Высокие сапоги

Любимые высокие сапоги также остаются в центре внимания осенью 2020 года. Отметим, что вы можете выбирать модели как с широким голенищем, так и с прямым. Однако эксперты советуют отказаться от облегающих вариантов.

vogue.ua

modnayaobuvru.ru

Кроссовки в ретро-стилистике

Кроссовки – универсальная пара обуви, которая является незаменимой в любое время года. Осенью особенно популярными станут кроссовки и кеды в ретро-тематике. Они будут идеально сочетаться с верхней одеждой.

aliexpress.ru

marieclaire.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты моды назвали главные тренды осени 2020 года, проанализировав street style фотографии звезд и новые коллекции популярных модных домов.