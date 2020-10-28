Модная обувь 2020-2021: названы лучшие варианты сезона осень-зима

В сезоне осень-зима 2020-2021 появилось сразу несколько ярких и необычных модных трендов. Обувь в этом сезоне очень разнообразна и практична.

О том, какие обувные тренды будут популярны этой осенью и зимой, – пишет ТСН.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Резиновые сапоги

Один из самых практичных видов обуви – резиновые сапоги – в этом сезоне будут остро популярны. Они могут быть ярких "конфетных" цветов, а также белыми – это очень приветствуется. В моде также толстая резиновая подошва и резиновые накладки на кожаные сапоги, имитирующие галоши.

Коллекция Versace прет-а-порте сезона осень-зима 2020-2021 ТСН.ua

Резиновые сапоги ТСН.ua

Жокейские сапоги

Старые добрые сапоги для верховой езды станут в этом сезоне одними из самых желанных. Они могут быть классическими черными с рыжим отворотом или однотонными, могут иметь классический жокейский каблук или более высокий и изящный – не важно. Носить их можно абсолютно с любой одеждой, но особенно эффектно они будут смотреться с кейпами и блейзерами.

Жокейские сапоги ТСН.ua

Коллекция Chanel прет-а-порте сезона осень-зима 2020-2021 ТСН.ua

Ботинки дерби

Не теряют своей актуальности и классические ботинки дерби. В этом сезоне они могут быть как классических обувных цветов – черного и коричневого, так и яркими и даже с принтом.

Коллекция Prada прет-а-порте сезона осень-зима 2020-2021 ТСН.ua

Ботинки челси

Очень актуальны в этом сезоне ботинки челси. Они могут быть на тонкой подошве, а могут – на очень толстой, скорее напоминающей танкетку. Вообще, обувь на танкетке также будет очень популярна.

Коллекция Alexander McQueen прет-а-порте сезона осень-зима 2020-2021 ТСН.ua

Ботфорты и сапоги на высокой платформе

Уже который сезон дизайнеры не могут отказаться от ботфортов. Кроме классических моделей и ботфортов-чулок, есть также разные более затейливые вариации, например, ботфорты с карманами на голенище.

Коллекция Alexander McQueen прет-а-порте сезона осень-зима 2020-2021 ТСН.ua

Также в моде будет довольно вызывающая обувь на широком каблуке и очень высокой платформе.

Коллекция Paco Rabanne прет-а-порте сезона осень-зима 2020-2021 ТСН.ua

Туфли с ремешком вокруг щиколотки

Если вы не готовы поступиться элегантностью в угоду практичности, выбирайте туфли с ремешком вокруг лодыжки. Они подойдут к юбкам, укороченным брюкам и, конечно, вечерним платьям.

Туфли с ремешком вокруг щиколотки ТСН.ua

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона осень-зима 2020-2021 ТСН.ua

Туфли и босоножки с носками

Если вы любите зимой носить легкую обувь, но не готовы мерзнуть, дизайнеры предлагают носить туфли и босоножки с теплым, или не очень, носком.

Коллекция Iceberg прет-а-порте сезона осень-зима 2020-2021 ТСН.ua

Туфли и босоножки с носками ТСН.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году снова вернулся в моду пиджак из кожи, который был популярен в 1990-х годах.