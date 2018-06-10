Модная битва: Злата Огневич против Тины Кароль

Не редко знаменитые красотки выбирают одинаковые наряды для выхода в свет. Певицам Злате Огневич и Тине Кароль пришлись по вкусу одинаковые пальто из эко-кожи.

Злата Огневич в творении от украинского дизайнера Дафны Майберг из коллекции Caviar весна-лето 2018 появилась на недавнем концерте "Большая свадьба".

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Тина Кароль была замечена в пальто лимонного цвета с поясом, стоимостью 350 евро, на радио в Минске в феврале этого года.

Тина Кароль Фото: facebook.com/tina.karol

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Тина Кароль вышла в свет в сексуальном наряде за 14 тысяч гривен. Тина была замечена на людях в голубом платье из люрекса от австралийского бренда Alice McCall.