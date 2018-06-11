Модная битва: Кейт Миддлтон против Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и герцогиня Сассекская Меган Маркл продемонстрировали эффектные образы на параде Trooping the Colour.

Кейт Миддлтон в день чествования британской королевы появилась в элегантном наряде нежно-голубого цвета от Alexander McQueen и оригинальной шляпке от Juliette Botterill. Образ Кэтрин дополнили украшения с топазами от Kiki McDonough.

Меган Маркл выбрала платье от Carolina Herrera и шляпку от Phillip Treacy. Надев наряд с открытыми плечами, жена принца Гарри нарушила королевский дресс-код.

Кейт Миддлтон в сопровождении герцогини Камиллы Фото: Getty

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Никогда еще ни принцесса Диана, ни Кейт Миддлтон не позволяли себе оголенные плечи на официальных мероприятиях.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что принцу Джорджу закрыла рот троюродная сестра. Члены королевской семьи Великобритании наблюдали за парадом авиации, находясь на балконе Букингемского дворца.