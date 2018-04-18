Легенда о звездности творческой жизни необыкновенно живуча и виной тому современное виртуальное пространство, наполненное как былью, так и сказками! И все же тезис - "нужно заниматься тем, без чего ты жить не можешь!" является основным, и научиться этому очень сложно! Это я к тому, что существует профессия и ею можно овладеть - о каком бы мы с вами ремесле не вели речь.

Сегодня хочу поговорить о том, что невозможно завуалировать и раскрасить словоблудием, об истинной профессии. Часто нужно просто встать и сделать, а если ты уже на следующей ступени, тогда точно сформулировать свои требования и проконтролировать выполнение поставленной задачи. Все потому, что имя все равно остается твое. И ты не имеешь права придумывать отмазки, ведь отвечаешь за результат своей репутацией и перекладывать вину не на кого. У дизайнера, да и у любого представителя творческой профессии, не бывает выходных, отпусков и пенсий, в общепринятом смысле. Потому что нельзя уйти с работы и нажать кнопку "выкл". Не получится так!

Сегодня мы наблюдаем бум в сфере дизайна одежды и моду на профессию "дизайнер". Почему-то многим кажется, что можно закончить курсы, снять в аренду помещение, купить оборудование, нанять специально обученных людей, Google к твоим услугам круглосуточно, нанять пиар агентство, и оп-ля - ты дизайнер с большой буквы. Да, бывает и так, но в большинстве случаев, к сожалению, это все мимолетное увлечение, проект, под который сейчас нашлись деньги. В подобных сферах часто можно встретить метания из стороны в сторону - пробуем петь, писать книги, фотографировать. Конечно, многие скептически скажут - это же поиски себя! Согласна. Но никто не отменял хорошее профессиональное образование, потому что вездесущий Google это общая информация, а не ваши личные накопленные и полученные опытным путем знания. Ваши знания это ваша сила!

Я уверена, что творческие профессии это как любовь - ну не могу я без этого всего жить! И самое сложное в этом всем - развиваться, ежедневно учиться, искать и найти то неповторимое и узнаваемое, что выделит тебя среди сотни остальных. Почему именно к тебе должны прийти люди и заплатить ту или иную цену? Как продержаться на плаву 5, 10 или все 15 сезонов? Как найти свой почерк и не потонуть в море брендов? Есть ещё и вопросы внутреннего профессионального порядка - как реализовать картинку из твоей головы в жизнь? Очень часто говорят - специально обученные люди - эта фраза появилась у меня после разговора с одним начинающим "дизайнером" - они, конечно же, обладают навыками профессии, но это тоже инструмент и скажу вам - самый ценный, но за вас они вашу работу сделать не смогут!

Почему-то никто не идёт с такой легкостью в хирургию или в классический балет. Конечно, порезать несколько метров ткани не такое уж большое зло, и потратить чьи то деньги тоже не страшно - это же проект. А как же ответственность и честность перед самим собой? Перед людьми, которых ты нанял на работу или, как часто бывает, переманил, перед заказчиком, который поверил в твой профессионализм и желает идеального воплощения картинки в реальность.

Кто знает или найдет ответы на эти вопросы - останется в профессии, опираясь на свой очень материальный опыт. Конечно, кто-то вспомнит классический пример - Гоген. Он же поздно начал, и не был профессионалом. Не обманывайтесь и не льстите себе - он просто Поль Гоген!