Мода лето-2019: самые яркие тренды сезона

Лето — отличное время, чтобы попробовать новые яркие наряды, вдоволь экспериментировать и менять свой стиль. Главное помнить, чтобы образы не стали провальными, стоит обращать внимание на модные тенденции сезона.

Поэтому, чтобы вы были всегда в тренде, OBOZREVATEL расскажет о вещах, цветах и аксессуарах, которые будут доминировать летом 2019 года.

Начнем, пожалуй, с цветовых сочетаний, так как это очень важная часть всего образа.

Белый монохром

Несмотря на все модные тенденции, из года в год цвет, который все носят летом безоговорочно — белый. Сочетайте между собой разные минималистичные белые вещи и ничего более.

Рианна

Показ мод в Пекине (Китай)

Жасмин Сандерс

Неоновые оттенки

Среди самых ярких модных тенденций лета 2019 — неоновые цвета. Так, дизайнеры Emporio Armani, Blumarine, Versace предлагают наряжаться в электрические оттенки с головы до ног.

Показ мод в Пекине (Китай)

Ким Кардашьян и ее дочь Норт

Показ мод в Каннах (Франция)

Коричнево-карамельный (Toffe)

Особенно присмотреться летом нужно к коричнево-карамельным оттенкам. Они уравновесят яркую палитру вашего гардероба. Этот цвет станет изюминкой в привычном гардеробе девушки: в классических луках он сдержанный и стильный, а в вечерних образах он становится глубоким и элегантным.

Эллисон Уильямс

Оливия Калпо

А теперь выделим самые стильные вещи на лето 2019.

Велосипедки

Велосипедки превратились из микро-тренда в полноценный тренд. Они уже не элемент спортивной одежды — теперь это полноценный предмет гардероба для жизни. Сочетайте их с пиджаком или длинной блузой с ремнем. Также отметим, что они должны быть яркими.

Хейли Бибер

Эмили Ратаковски

Ким Кардашьян

Объемные комбинезоны

Модели, больше напоминающие рабочую униформу, стали безусловным фаворитом сезона. Особенно те, что выполнены в ярких оттенках — оранжевый, красный и т.д. Отметим, что комбинезоны должны быть свободного покроя и с несколькими карманами.

Жозефина Скривер

Клер Л. Эванс

Неделя моды в Копенгагене (Дания)

Платье с открытыми плечами

Длина миди и макси по-прежнему остаются фаворитом и дизайнеров, и звезд street-style. Отметим, что летом рекомендуется выбирать платья с открытыми плечами и с объемными рукавами.

Тейлор Свифт

Неделя моды в Пекине (Китай)

Эмбер Куо Цай-Цзе

Костюм с шортами

Также в этом летнем сезоне дизайнеры советуют укоротить любимый многими модницами брючный костюм — за счет "низа". Вместо брюк они предлагают шорты, но не короткие, а длиной до середины бедра.

Ким Кардашьян

Уличная мода в Милане (Италия)

Что касается принтов, то модными эти летом будут цветочные узоры, горошек и полоска. Отметим, что касается горошка, то самым модным в этом летнем сезоне будет классическое черно-белое сочетание.

Лаура Вайтмор Принт в горошек

Милли Макинтош Цветочный принт

Уличная мода в Париже (Франция)

Также ни один образ не будет целостным и дополненным без модной сумки. Так, в летнем сезоне будут в тренде поясные сумки, сумка-ведро, мини-сумочка и сумка из соломы.

Поясная сумка

Показ моды в Лагосе (Нигерия) Сумка-ведро

Мини-сумка

Уличная мода в Париже (Франция) Сумка из соломы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты моды назвали полупрозрачные бикини самым смелым пляжным трендом лета 2019 года.

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