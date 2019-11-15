Мода 90-х: 5 культовых трендов, которые мы не забудем

В 90-х модницы узнали о таких стилях в одежде, как унисекс, милитари, спортивный, кэжуал и гранж. Зачастую все эти направления объединялись в рамках одного образа, что делало его ярким и привлекающим внимание.

OBOZREVATEL предлагает читателю вспомнить топ-5 вещей, которые "перекочевали" из 90-х в 2019 год.

Куртки-косухи из кожи

В сочетании с рваными джинсами можно получить "хулиганский образ", а надев ее поверх длинного платья, получится кежуал-ансамбль. В 90-х такие куртки были на пике своей популярности и имелись практически у всех.

Шэннен Доэргти в 90-х

В 2019 году на неделях моды звезды Streetstyle также используют этот элемент одежды.

Budapest Central Europe Fashion Week vogue.ua

Budapest Central Europe Fashion Week vogue.ua

Деним

Джинсовые комбинезоны, куртки, рубашки и жилетки в 2020 году попали во вмногие коллекции. Если еще несколько лет назад надевать тотал-лук из денима было весьма странным решением, то в следующем модном сезон все изменится.

Balenciaga Resort 2020 vogue.ua

Balenciaga Resort 2020 vogue.ua

Массивные ботинки

Вспоминая обувь 90-х, нужно сказать о платформе на туфлях, ботинках, сапогах и ботинках на грубой тракторной подошве, кедах с принтом, туфлях-лодочках с острым носом и высоким каблуком-шпилькой. Тогда же стали популярными туфли-лоферы и яркие кроссовки.

Если лодочки стали классикой, то вот массивная и грубая обувь вернулась на модные подиумы только сейчас.

Бехати Принслу в ботинках Dr.Martens vogue.ua

Кожаные и джинсовые мини-юбки

В 90-е джинсовые юбки и кожаные юбки считались одним из любимых элементов одежды девушек. Многие носили их с кожаными куртками-косухами.

Современные модницы тоже не отказываются от экстремальных мини.

Streetstyle vogue.ua

Streetstyle vogue.ua

Спортивные костюмы

Спортивные костюмы в 90-е пестрили разнообразием цветовой гаммы. Они являлись не просто одеждой для занятия спортом, а полноценным луком.

В 2019 году многие использовали детали из этих костюмов.

Streetstyle vogue.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, сумки — один из самых востребованных аксессуаров, популярность которого только набирает оборотов. С помощью правильно подобранного варианта можно легко освежить модный образ, а также привлечь внимание.

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