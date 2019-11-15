Мода 90-х: 5 культовых трендов, которые мы не забудем

В 90-х модницы узнали о таких стилях в одежде, как унисекс, милитари, спортивный, кэжуал и гранж. Зачастую все эти направления объединялись в рамках одного образа, что делало его ярким и привлекающим внимание.
OBOZREVATEL предлагает читателю вспомнить топ-5 вещей, которые "перекочевали" из 90-х в 2019 год.
Куртки-косухи из кожи
В сочетании с рваными джинсами можно получить "хулиганский образ", а надев ее поверх длинного платья, получится кежуал-ансамбль. В 90-х такие куртки были на пике своей популярности и имелись практически у всех.
Шэннен Доэргти в 90-х
В 2019 году на неделях моды звезды Streetstyle также используют этот элемент одежды.
Budapest Central Europe Fashion Week
vogue.ua
Budapest Central Europe Fashion Week
vogue.ua
Деним
Джинсовые комбинезоны, куртки, рубашки и жилетки в 2020 году попали во вмногие коллекции. Если еще несколько лет назад надевать тотал-лук из денима было весьма странным решением, то в следующем модном сезон все изменится.
Balenciaga Resort 2020
vogue.ua
Balenciaga Resort 2020
vogue.ua
Массивные ботинки
Вспоминая обувь 90-х, нужно сказать о платформе на туфлях, ботинках, сапогах и ботинках на грубой тракторной подошве, кедах с принтом, туфлях-лодочках с острым носом и высоким каблуком-шпилькой. Тогда же стали популярными туфли-лоферы и яркие кроссовки.
Если лодочки стали классикой, то вот массивная и грубая обувь вернулась на модные подиумы только сейчас.
Бехати Принслу в ботинках Dr.Martens
vogue.ua
Кожаные и джинсовые мини-юбки
В 90-е джинсовые юбки и кожаные юбки считались одним из любимых элементов одежды девушек. Многие носили их с кожаными куртками-косухами.
Современные модницы тоже не отказываются от экстремальных мини.
Streetstyle
vogue.ua
Streetstyle
vogue.ua
Спортивные костюмы
Спортивные костюмы в 90-е пестрили разнообразием цветовой гаммы. Они являлись не просто одеждой для занятия спортом, а полноценным луком.
В 2019 году многие использовали детали из этих костюмов.
Streetstyle
vogue.ua
Как ранее писал OBOZREVATEL, сумки — один из самых востребованных аксессуаров, популярность которого только набирает оборотов. С помощью правильно подобранного варианта можно легко освежить модный образ, а также привлечь внимание.
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