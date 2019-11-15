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15 ноября • обновлено в 13:09
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Мода 90-х: 5 культовых трендов, которые мы не забудем

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В 90-х модницы узнали о таких стилях в одежде, как унисекс, милитари, спортивный, кэжуал и гранж. Зачастую все эти направления объединялись в рамках одного образа, что делало его ярким и привлекающим внимание.

OBOZREVATEL предлагает читателю вспомнить топ-5 вещей, которые "перекочевали" из 90-х в 2019 год.

Мода 90-х: 5 культовых трендов, которые мы не забудем
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Куртки-косухи из кожи

В сочетании с рваными джинсами можно получить "хулиганский образ", а надев ее поверх длинного платья, получится кежуал-ансамбль. В 90-х такие куртки были на пике своей популярности и имелись практически у всех.

Шэннен Доэргти в 90-х

Шэннен Доэргти в 90-х

В 2019 году на неделях моды звезды Streetstyle также используют этот элемент одежды.

Budapest Central Europe Fashion Week

Budapest Central Europe Fashion Week

vogue.ua

Budapest Central Europe Fashion Week

Budapest Central Europe Fashion Week

vogue.ua

Деним

Джинсовые комбинезоны, куртки, рубашки и жилетки в 2020 году попали во вмногие коллекции. Если еще несколько лет назад надевать тотал-лук из денима было весьма странным решением, то в следующем модном сезон все изменится.

Balenciaga Resort 2020

Balenciaga Resort 2020

vogue.ua

Balenciaga Resort 2020

Balenciaga Resort 2020

vogue.ua

Массивные ботинки

Вспоминая обувь 90-х, нужно сказать о платформе на туфлях, ботинках, сапогах и ботинках на грубой тракторной подошве, кедах с принтом, туфлях-лодочках с острым носом и высоким каблуком-шпилькой. Тогда же стали популярными туфли-лоферы и яркие кроссовки.

Если лодочки стали классикой, то вот массивная и грубая обувь вернулась на модные подиумы только сейчас.

Бехати Принслу в ботинках Dr.Martens

Бехати Принслу в ботинках Dr.Martens

vogue.ua

Кожаные и джинсовые мини-юбки

В 90-е джинсовые юбки и кожаные юбки считались одним из любимых элементов одежды девушек. Многие носили их с кожаными куртками-косухами.

Мода 90-х: 5 культовых трендов, которые мы не забудем

Современные модницы тоже не отказываются от экстремальных мини.

Streetstyle

Streetstyle

vogue.ua

Streetstyle

Streetstyle

vogue.ua

Спортивные костюмы

Спортивные костюмы в 90-е пестрили разнообразием цветовой гаммы. Они являлись не просто одеждой для занятия спортом, а полноценным луком.

Мода 90-х: 5 культовых трендов, которые мы не забудем

В 2019 году многие использовали детали из этих костюмов.

Streetstyle

Streetstyle

vogue.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, сумки — один из самых востребованных аксессуаров, популярность которого только набирает оборотов. С помощью правильно подобранного варианта можно легко освежить модный образ, а также привлечь внимание.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Мария Дидык Мария Дидык
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